В минувшие выходные 13-14 июля волковысский мотокроссмен Олег Махнов принял участие в 3-м этапе Открытого чемпионата Украины в г. Пирогово.
В классе мотоциклов 85 куб. см. Олегу не было равных и он занял первое место.
Поздравляем!
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Олег Махнов победитель этапа открытого чемпионата Украины по мотокроссу
16.07.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В минувшие выходные 13-14 июля волковысский мотокроссмен Олег Махнов принял участие в 3-м этапе Открытого чемпионата Украины в г. Пирогово.
В классе мотоциклов 85 куб. см. Олегу не было равных и он занял первое место.
Поздравляем!
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В минувшие выходные 13-14 июля волковысский мотокроссмен Олег Махнов принял участие в 3-м этапе Открытого чемпионата Украины в г....
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