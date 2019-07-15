В минувшие выходные 13-14 июля волковысский мотокроссмен Олег Махнов принял участие в 3-м этапе Открытого чемпионата Украины в г. Пирогово.

В классе мотоциклов 85 куб. см. Олегу не было равных и он занял первое место.

Поздравляем!