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Зеленский хочет провести Олимпиаду в Украине
16.07.2019 17:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране.
«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — цитирует Зеленского пресс-служба, пишет РИА Новости.
Соответствующее поручение было передано министру молодежи и спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.
Также глава государства заявил о необходимости развивать спортивную инфраструктуру для дальнейшего его использования на Олимпиаде.
«Надо хотя бы пытаться этого достичь», — добавил президент.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране.
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