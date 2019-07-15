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Зеленский хочет провести Олимпиаду в Украине

16.07.2019 17:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зеленский хочет провести Олимпиаду в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране.

«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — цитирует Зеленского пресс-служба, пишет РИА Новости.

Соответствующее поручение было передано министру молодежи и спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.

Также глава государства заявил о необходимости развивать спортивную инфраструктуру для дальнейшего его использования на Олимпиаде.

«Надо хотя бы пытаться этого достичь», — добавил президент.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране.
 
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