Зеленский хочет провести Олимпиаду в Украине

Источник материала: Ежедневник





Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране.

«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — цитирует Зеленского пресс-служба, пишет РИА Новости.

Соответствующее поручение было передано министру молодежи и спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.

Также глава государства заявил о необходимости развивать спортивную инфраструктуру для дальнейшего его использования на Олимпиаде.

«Надо хотя бы пытаться этого достичь», — добавил президент.