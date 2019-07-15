ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске запустился первый стендап-клуб

16.07.2019 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске на месте пространства GastroDvor на Куйбышева, 45, открылся первый в Беларуси стендап-клуб Stand-Up Comedy Hall. Об этом TUT.BY рассказал один из основателей проекта, стендап-комик Дмитрий Нарышкин.


Те, кто следил за работой «Гастродвора» в последнее время, могли заметить, что начиная с мая в этом пространстве по вечерам стали активно проходить стендап-концерты и разные шоу с местными стендап-комиками. Сегодня основатели первого стендап-клуба в Беларуси официально подтвердили, что пространство GastroDvor сменит название на Stand-Up Comedy Hall и теперь на Куйбышева, 45, каждый день будут проходить стендап-шоу.

— В мае появилась сцена, обновилась мебель. Интерьер еще будет дополняться. Вскоре добавится несколько новых точек: бар и две точки с едой. Днем сюда по-прежнему можно будет зайти поесть, а вечером каждый день будут проходить от одного до двух мероприятий, они будут платными, — поясняет один из основателей проекта Stand-Up Comedy Hall Дмитрий Нарышкин.


Собеседник отмечает, что перед запуском проекта он общался и перенимал опыт питерского и московского стендап-клубов. Так, по примеру других клубов, у минского появилось четыре опытных комика-резидента (Андрей Щегель, Степен Манкевич, Виталий Петрашко и Дмитрий Нарышкин), а вход на каждый концерт стал платным — от 10 до 20 рублей.

— Каждый день мы будем показывать определенное шоу, которое требует затрат. В нашем клубе вы не увидите открытый микрофон (шоу, в котором может выступить любой желающий, скорее всего, непрофессионал. — Прим. ред.), мы отказались от этого. Если вы хотите сходить на что-то бесплатно, открытых микрофонов в Минске куча. Но стоит помнить, что на таком мероприятии никто не может гарантировать вам качество.


До середины сентября клуб проработает в тестовом режиме, после этого заработает в полную силу.

— У меня одна глобальная цель: у белорусов должно сформироваться понимание, что быть комиком — это работа. Нам не нужны люди, которые сидят на кухне и кричат, что они смешнее, чем те, кого они видят в телевизоре или в YouTube. Пока они сидят на кухне, они никому ничего не доказали. Нас интересуют люди, для которых стендап может стать частью культуры, как это есть на Западе. Когда вы можете прийти в любой день в клуб и попасть на определенное шоу, выбрать комика, который вам импонирует, и ходить именно на него — это должно работать именно так, — резюмирует Нарышкин.

В этот четверг на сцене клуба будут выступать молодые комики; в пятницу пройдет главная вечеринка недели, на которой резиденты клуба будут показывать свой лучший материал; в субботу пройдет «женский стендап»; в воскресенье в Минск приедут комики из других регионов Беларуси. За мероприятиями, которые проходят в Stand-Up Comedy Hall, следите тут.

Читайте также
«Зеленский — очень приятный дядька». Стендап-комик Макаёнок — о «Comedy Баттл» и «Макаенка, 9»
Все концерты юмора в Минске удобно собраны по одной ссылке на «Афише»

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутую выставку

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на месте пространства GastroDvor на Куйбышева, 45, открылся первый в Беларуси стендап-клуб Stand-Up Comedy Hall. Об этом TUT.BY рассказал один из основателей проекта,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский хочет провести Олимпиаду в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика