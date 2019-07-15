В Минске запустился первый стендап-клуб

Источник материала: Tut.by

В Минске на месте пространства GastroDvor на Куйбышева, 45, открылся первый в Беларуси стендап-клуб Stand-Up Comedy Hall . Об этом TUT.BY рассказал один из основателей проекта, стендап-комик Дмитрий Нарышкин.





Те, кто следил за работой «Гастродвора» в последнее время, могли заметить, что начиная с мая в этом пространстве по вечерам стали активно проходить стендап-концерты и разные шоу с местными стендап-комиками. Сегодня основатели первого стендап-клуба в Беларуси официально подтвердили, что пространство GastroDvor сменит название на Stand-Up Comedy Hall и теперь на Куйбышева, 45, каждый день будут проходить стендап-шоу.

— В мае появилась сцена, обновилась мебель. Интерьер еще будет дополняться. Вскоре добавится несколько новых точек: бар и две точки с едой. Днем сюда по-прежнему можно будет зайти поесть, а вечером каждый день будут проходить от одного до двух мероприятий, они будут платными, — поясняет один из основателей проекта Stand-Up Comedy Hall Дмитрий Нарышкин.





Собеседник отмечает, что перед запуском проекта он общался и перенимал опыт питерского и московского стендап-клубов. Так, по примеру других клубов, у минского появилось четыре опытных комика-резидента (Андрей Щегель, Степен Манкевич, Виталий Петрашко и Дмитрий Нарышкин), а вход на каждый концерт стал платным — от 10 до 20 рублей.

— Каждый день мы будем показывать определенное шоу, которое требует затрат. В нашем клубе вы не увидите открытый микрофон (шоу, в котором может выступить любой желающий, скорее всего, непрофессионал. — Прим. ред.), мы отказались от этого. Если вы хотите сходить на что-то бесплатно, открытых микрофонов в Минске куча. Но стоит помнить, что на таком мероприятии никто не может гарантировать вам качество.





До середины сентября клуб проработает в тестовом режиме, после этого заработает в полную силу.

— У меня одна глобальная цель: у белорусов должно сформироваться понимание, что быть комиком — это работа. Нам не нужны люди, которые сидят на кухне и кричат, что они смешнее, чем те, кого они видят в телевизоре или в YouTube. Пока они сидят на кухне, они никому ничего не доказали. Нас интересуют люди, для которых стендап может стать частью культуры, как это есть на Западе. Когда вы можете прийти в любой день в клуб и попасть на определенное шоу, выбрать комика, который вам импонирует, и ходить именно на него — это должно работать именно так, — резюмирует Нарышкин.

В этот четверг на сцене клуба будут выступать молодые комики; в пятницу пройдет главная вечеринка недели, на которой резиденты клуба будут показывать свой лучший материал; в субботу пройдет «женский стендап»; в воскресенье в Минск приедут комики из других регионов Беларуси. За мероприятиями, которые проходят в Stand-Up Comedy Hall, следите тут.

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