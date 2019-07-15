ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске открылся бар, который рекламирует шоты сексистскими видео

16.07.2019 16:59 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Витебске не так давно заработал бар «Аптека», который, как ни странно, отличился не концепцией заведения, а рекламой. Сотрудники принялись «промить» свои акции на алкоголь сексистскими роликами. 

В одном из видео бармен участвует в Bottle Cap Challenge, но что-то выходит из-под контроля, и бутылка «Егермейстера» разбивается:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от АПТЕКА БАР ВИТЕБСК (@apteka.bar)

В другом тот же парень предлагает «случайному» человеку на электросамокате взять коктейль с собой и бросает в него стаканчик: тот успевает его словить, но содержимое выливается:

А вот в третьем – том самом – вместе с неизменным главным героем в кадре появляется девушка, но не сразу. Она поднимается с колен, недвузначно вытирает уголки губ, произносит короткую фразу и вновь исчезает. А бармен с улыбкой называет адрес заведения:

KYKY обратился к представителям бара, чтобы выяснить, все ли на самом деле так, как выглядит. Сотрудники любезно вели беседу до тех пор, пока мы не попросили объяснить, что в последнем ролике делает девушка и что они хотели изобразить в сюжете. После этого в заведении перестали отвечать и больше на связь не вышли.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске не так давно заработал бар «Аптека», который, как ни странно, отличился не концепцией заведения, а рекламой. Сотрудники принялись «промить» свои акции...
 
Новости дня
Новости разные
 
Собака оживила футбол в Лиде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика