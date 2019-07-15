В Витебске открылся бар, который рекламирует шоты сексистскими видео

Источник материала: KYKY

В Витебске не так давно заработал бар «Аптека», который, как ни странно, отличился не концепцией заведения, а рекламой. Сотрудники принялись «промить» свои акции на алкоголь сексистскими роликами.

В одном из видео бармен участвует в Bottle Cap Challenge, но что-то выходит из-под контроля, и бутылка «Егермейстера» разбивается:

В другом тот же парень предлагает «случайному» человеку на электросамокате взять коктейль с собой и бросает в него стаканчик: тот успевает его словить, но содержимое выливается:

А вот в третьем – том самом – вместе с неизменным главным героем в кадре появляется девушка, но не сразу. Она поднимается с колен, недвузначно вытирает уголки губ, произносит короткую фразу и вновь исчезает. А бармен с улыбкой называет адрес заведения:

KYKY обратился к представителям бара, чтобы выяснить, все ли на самом деле так, как выглядит. Сотрудники любезно вели беседу до тех пор, пока мы не попросили объяснить, что в последнем ролике делает девушка и что они хотели изобразить в сюжете. После этого в заведении перестали отвечать и больше на связь не вышли.