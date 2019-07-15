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В Мумбае обрушился дом: как минимум два человека погибли, более 40 оказались под завалами

16.07.2019 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. В Мумбае обрушился четырехэтажный жилой дом. На данный момент известно как минимум о двух погибших. Еще более 40 человек оказались под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мумбае обрушился дом: как минимум два человека погибли, более 40 оказались под завалами

Причина обрушения пока неизвестна. Однако, по словам местных жителей, дом был ветхий, и строили его около 100 лет назад.

В Мумбае обрушился дом: как минимум два человека погибли, более 40 оказались под завалами

На месте происшествия работают экстренные службы. Живыми из-под обломков удалось достать пятерых человек, в том числе одного ребенка.

В Мумбае обрушился дом: как минимум два человека погибли, более 40 оказались под завалами

В Мумбае обрушился дом: как минимум два человека погибли, более 40 оказались под завалами

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Новости Индии. В Мумбае обрушился четырехэтажный жилой дом. На данный момент известно как минимум о двух погибших. Еще более 40 человек оказались под завалами,...
 
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