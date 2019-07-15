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В Слонимском районе водитель задел пешехода зеркалом машины и скрылся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 15 июля в деревне Шиловичи Слонимского района 64-летний местный житель попал под колёса автомобиля.
Как
Очевидец вызвал скорую и сообщил о произошедшем сотрудникам ГАИ. Пострадавший был госпитализирован с различными переломами, а для поимки виновника ДТП был задействован план «Перехват».
Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 59-летний житель Слонима. Выясняются причины наезда. Отмечается, что водитель в момент аварии был пьян.
На прошлой неделе в Могилёве Renault сбил 14-летнего велосипедиста.
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Новости Беларуси. Утром 15 июля в деревне Шиловичи Слонимского района 64-летний местный житель попал под колёса автомобиля. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
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