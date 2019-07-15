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Сергей Соседов: «Уровень и ценность творчества Ольги Бузовой равен нулю»

16.07.2019 16:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сергей Соседов на фестивале «Славянский базар в Витебске» пообщался с корреспондентом СТВ Анастасией Аласанией. Музыкальный критик поделился своим мнением, зависит ли популярность исполнителя от качества его пения, а также рассказал, что не прочь бы побывать в жюри этого песенного конкурса.

«Уровень и ценность творчества Ольги Бузовой равен нулю. Это полный нуль в творчестве»

Если мы говорим о творческих качествах музыкального исполнителя, можно ли поставить знак «равно» между популярностью и качеством пения? 

Сергей Соседов: «Уровень и ценность творчества Ольги Бузовой равен нулю»

Сергей Соседов, музыкальный критик: 
Нет, конечно. Это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Уровень и ценность творчества Ольги Бузовой равен нулю. Это полный нуль в творчестве. Но успех огромный! «Почему», – вы спросите. Не знаю. Не могу понять этот феномен, у меня нет ответа на этот вопрос.

«Это совершенно разные вещи: популярность и талант»

Это совершенно разные вещи: популярность и талант, качество. В то же время джазмены мирового класса не собрали бы Летний амфитеатр. Потому что джаз – это музыка элитарная, это музыка для гурманов. Она и зарождалась как элитарная музыка. Джаз в Америке никогда не собирал стадионы и огромные площадки. Это всегда был удел небольших залов. Понимаете? Это просто элитарная культура для особого сорта людей. Да, более образованной, более высокой, так скажем, породы. 

«Я могу разобрать произведение любого артиста по всем параметрам»

Вас приглашали в жюри на этот конкурс? 

Сергей Соседов: «Уровень и ценность творчества Ольги Бузовой равен нулю»

Сергей Соседов: 
Меня никогда не приглашали в жюри, потому что, видать, боятся. Я могу разобрать произведение любого артиста по всем параметрам. Вокал – техника вокальная, репертуар – выбор произведения, подача, образ, умение доносить слова. Понимаете? Харизма, артистизм... Все я могу в деталях разобрать.

Я могу с любым членом жюри спорить. И я уверен, что большинство в жюри даже не обладают теми знаниями, какими обладаю я: в области вокала, образа исполнения, исполнительского мастерства артиста. Я могу просто голову дать на отсечение, что я знаю больше. И увижу тоньше и тоньше оценю артиста, чем каждый из них. 

О «Славянском базаре в Витебске»: «Здесь я, конечно, мог бы журить абсолютно»

Хотели бы в жюри попасть? 

Сергей Соседов: 
Я бы с удовольствием! Я много раз был в жюри разных конкурсов, в разных проектах. И здесь я, конечно, мог бы журить абсолютно. И мои оценки, я уверен, совпали бы с оценками публики, зрителей. Потому что мне всегда говорят: «Ваши оценки самые точные, самые меткие». 

Люди в материале: Сергей Соседов, Ольга Бузова, Анастасия Аласания
 
Теги: Витебск
 
 
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Сергей Соседов на фестивале «Славянский базар в Витебске» пообщался с корреспондентом СТВ Анастасией Аласанией. Музыкальный критик поделился своим мнением,...
 
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