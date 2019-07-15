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Хотели увести девушек. Минчанин подрался с двумя парнями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске двое парней попытались «отбить» девушек у местного жителя. Молодой человек решил разобраться в вопросе с применением силы.
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В это время рядом с клубом был припаркован автомобиль, в котором находился его владелец. Возле машины находились двое парней. Увидев мужчину с двумя девушками, молодые люди захотели познакомиться с его попутчицами, но минчанин был против.
Вспыхнул конфликт, в ходе которого двум парням были причинены телесные повреждения. Когда они попытались сесть в стоявший рядом автомобиль, мужчина ударом ноги захлопнул её. Тогда разбираться в произошедшем вышел владелец транспортного средства, однако ему были нанесены несколько ударов в область ног.
После этого водитель обратился в милицию. Прибывшие правоохранители задержали мужчину. Его действиям даётся правовая оценка.
В прошлом году в Слуцке подростки устроили массовую драку из-за девушки.
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Новости Беларуси. В Минске двое парней попытались «отбить» девушек у местного жителя. Молодой человек решил разобраться в вопросе с применением силы. Как сообщает...
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