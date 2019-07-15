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«Я не знаю, чем остановить такого человека»: большие штрафы, лишение прав. Как ГАИ будет разделять степень опьянения водителей
Источник материала: СТВ
ГАИ предлагает разделить определение степеней опьянения водителей и назначать в связи с этим разные наказания, сообщили в программе
На данный момент за вождение в нетрезвом виде либо отказ от проведения освидетельствования предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением прав на три года. Если водитель попадается пьяным второй раз в течение года – это уже конфискация машины и уголовная ответственность.
Одна из крайних мер – это пожизненное лишение прав. Это перебор, на Ваш взгляд, или может также рассматриваться?
Будут ли изменения в правилах еще обсуждаться общественностью?
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«Я не знаю, чем остановить такого человека»: большие штрафы, лишение прав. Как ГАИ будет разделять степень опьянения водителей
ГАИ предлагает разделить определение степеней опьянения водителей и назначать в связи с этим разные наказания, сообщили в программе «Большой город». На данный...
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