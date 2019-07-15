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«Я не знаю, чем остановить такого человека»: большие штрафы, лишение прав. Как ГАИ будет разделять степень опьянения водителей

16.07.2019 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

ГАИ предлагает разделить определение степеней опьянения водителей и назначать в связи с этим разные наказания, сообщили в программе «Большой город».

На данный момент за вождение в нетрезвом виде либо отказ от проведения освидетельствования предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением прав на три года. Если водитель попадается пьяным второй раз в течение года – это уже конфискация машины и уголовная ответственность.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Не совсем, может быть, и правильно – 0,3 – это такое состояние, что, возможно, человек вчера выпил, то есть достаточное алкогольное опьянение. А есть люди, которые осознанно садятся – у них за 1, за 2, за 3 даже промилле. Человек, понимая, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, бывает, алкогольная интоксикация, садится за руль и едет. И ответственность одинаковая – это, наверное, не совсем справедливо. Поэтому с таким предложением вышла Госавтоинспекция. Свыше 0,8 – это абсолютно четкое, понятное состояние алкогольного опьянения – и шаткая походка, и масса психофизических особенностей. За это уже ответственность будет выше – до 200 базовых величин с лишением на 5 лет.

Одна из крайних мер – это пожизненное лишение прав. Это перебор, на Ваш взгляд, или может также рассматриваться?

Андрей Зырянов:
По долгу службы я принимаю решения по административным правонарушениям, и зачастую бывают такие случаи, что люди приходят 1,2,3,4,5 раз – забирают машины, большие штрафы, он лишен прав – я не знаю, чем остановить такого человека. Бывают люди, на которых ничего не действует. Думаю, что на этих людей все прекрасно действует, когда он в трезвом состоянии, он точно так же осуждает эти моменты, говорит, что так делать нельзя. Но, видимо, в состоянии алкогольного опьянения не получается ему всегда себя контролировать. И, наверное, надо другими способами – вплоть до того, что сейчас машину забирают, причем, не важна ее принадлежность.

Будут ли изменения в правилах еще обсуждаться общественностью?

Андрей Зырянов:
Они в обязательном порядке обсуждаются – и балльная система, и ужесточение ответственности. Все это проходило через общественное обсуждение.

Люди в материале: Андрей Зырянов
 
 
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ГАИ предлагает разделить определение степеней опьянения водителей и назначать в связи с этим разные наказания, сообщили в программе «Большой город». На данный...
 
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