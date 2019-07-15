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Из-за сильных дождей в Китае пострадали более 360 тысяч человек
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае в результате проливных дождей пострадали более 360 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже несколько дней непогода испытывает юг страны. Затоплены улицы, разрушены километры дорог и десятки зданий. Более тысячи автобусных рейсов отменены. Стихия нанесла колоссальный ущерб сельхозугодиям, нарушила работу электроснабжения.
Из пострадавших районов спасатели продолжают эвакуировать местных жителей.
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Новости Китая. В Китае в результате проливных дождей пострадали более 360 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней непогода...
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