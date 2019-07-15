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Шестилетний мальчик из Чечни побил мировые рекорды по отжиманиям
Источник материала: СТВ
Новости России. Шестилетний Рахим Куриев побил два мировых рекорда по отжиманиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мальчик отжался 4618 раз за 2 часа 25 минут. Второе достижение юного силача в том, что такой результат он показал за один подход, без перерыва на отдых.
Рекорды были зафиксированы в студии телекомпании «Грозный» в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко.
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Новости России. Шестилетний Рахим Куриев побил два мировых рекорда по отжиманиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик отжался 4618 раз за 2 часа 25...
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