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Макей дал оптимистичный прогноз по поводу встречи Лукашенко с Путиным

16.07.2019 17:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверен в содержательности предстоящей в Санкт-Петербурге белорусско-российской встречи на высшем уровне. Об этом он сегодня заявил журналистам.



"Завтра-послезавтра будет встреча. Думаю, что она будет содержательная, потому что группа провела определенную работу. Важно будет обсудить те договоренности, которые достигнуты", - сказал министр.

По словам Владимира Макея, по отдельным вопросам существуют некоторые различные оценки. "Думаю, в ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс дальнейшей интеграции", - отметил он.


Напомним, Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге вместе с Владимиром Путиным он 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. 

Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках "союзного государства". 

Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверен в содержательности предстоящей в Санкт-Петербурге белорусско-российской встречи на высшем уровне. Об этом...
 
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