Макей дал оптимистичный прогноз по поводу встречи Лукашенко с Путиным









"Завтра-послезавтра будет встреча. Думаю, что она будет содержательная, потому что группа провела определенную работу. Важно будет обсудить те договоренности, которые достигнуты", - сказал министр.





По словам Владимира Макея, по отдельным вопросам существуют некоторые различные оценки. "Думаю, в ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс дальнейшей интеграции", - отметил он.









Напомним, Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге вместе с Владимиром Путиным он 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.





Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках "союзного государства".





Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.