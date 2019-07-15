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Макей дал оптимистичный прогноз по поводу встречи Лукашенко с Путиным
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверен в содержательности предстоящей в Санкт-Петербурге белорусско-российской встречи на высшем уровне. Об этом он сегодня заявил журналистам.
"Завтра-послезавтра будет встреча. Думаю, что она будет содержательная, потому что группа провела определенную работу. Важно будет обсудить те договоренности, которые достигнуты", - сказал министр.
По словам Владимира Макея, по отдельным вопросам существуют некоторые различные оценки. "Думаю, в ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс дальнейшей интеграции", - отметил он.
Напомним, Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге вместе с Владимиром Путиным он 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.
Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках "союзного государства".
Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверен в содержательности предстоящей в Санкт-Петербурге белорусско-российской встречи на высшем уровне. Об этом...
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