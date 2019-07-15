ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Собака оживила футбол в Лиде

16.07.2019 16:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Убрать непрошеного гостя с газона смогли не сразу

Живыми талисманами «Бенфики» и «Лацио» являются орлы, у «Кельна» – козел, у харьковского «Металлиста» – хорек. Теперь и «Лида» может обзавестись своим символом. Как минимум одна кандидатура уже есть.

В матч первой лиги между «Лидой» и «Белшиной» (0:1) ближе к концу ворвался дополнительный участник, не внесенный в протокол – пес. 


Игрок гостей попытался убрать зверя за бровку, но животное оказалось не таким простым – четвероногий тут же выбежал обратно, прорвался мимо полевого «Лиды», обошел вратаря и триумфально лег в гостевых воротах, показав родной команде, куда нужно бить мяч. 

Однако футболист хозяев Владимир Карп все же вынес постороннего за рекламные щиты (отметка 6:31).


После эпизода за собакой приглядывали местные дети.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убрать непрошеного гостя с газона смогли не сразу
 
Новости дня
Новости разные
 
Многие продукты детского питания содержат недопустимое количество сахара, - Европейское бюро ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика