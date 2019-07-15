Собака оживила футбол в Лиде

Живыми талисманами «Бенфики» и «Лацио» являются орлы, у «Кельна» – козел, у харьковского «Металлиста» – хорек. Теперь и «Лида» может обзавестись своим символом. Как минимум одна кандидатура уже есть.





В матч первой лиги между «Лидой» и «Белшиной» (0:1) ближе к концу ворвался дополнительный участник, не внесенный в протокол – пес.









Игрок гостей попытался убрать зверя за бровку, но животное оказалось не таким простым – четвероногий тут же выбежал обратно, прорвался мимо полевого «Лиды», обошел вратаря и триумфально лег в гостевых воротах, показав родной команде, куда нужно бить мяч.





Однако футболист хозяев Владимир Карп все же вынес постороннего за рекламные щиты (отметка 6:31).









После эпизода за собакой приглядывали местные дети.