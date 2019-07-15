Многие продукты детского питания содержат недопустимое количество сахара, - Европейское бюро ВОЗ









Эксперты, как известно, рекомендуют кормить детей до 6 месяцев исключительно грудным молоком. В опубликованном в 2016 году руководстве ВОЗ четко указана недопустимость рекламы продукции для прикорма детей младше полугода.





«Правильное питание в раннем и грудном возрасте остается залогом оптимального роста и развития детей и их здоровья в будущем – в частности, оно способствует профилактике избыточной массы тела и ожирения и алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний», – говорит директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Жужанна Джакаб.





В ходе исследования специалисты ВОЗ собрали данные о 7955 продуктах и напитках, которые рекламировались как пригодные для питания детей грудного и раннего возраста и продавались в 516 магазинах 4 городов Европейского региона ВОЗ – Вены, Софии, Будапешта и Хайфы. В каждом из этих городов значительная часть продуктов - от 28 до 60 процентов - рекламировалась и продавалась как пригодная для питания детей младше 6 месяцев. Это допускается законодательством Европейского союза, противоречит рекомендациям ВОЗ.









Более того, в 3 из этих городов как минимум в половине изученных продуктов на сахар приходилось свыше 30 процентов общей энергетической ценности. Примерно в трети продуктов содержались, согласно приведенным на маркировке данным, сахар, концентрированные фруктовые соки или другие подсластители. Подобные добавленные ароматизаторы и сахар могут оказывать влияние на формирующиеся вкусовые предпочтения детей, приводя к появлению пристрастия к сладким продуктам.





Фрукты и овощи, которые естественным образом содержат сахар, пригодны для питания детей грудного и раннего возраста, однако очень высокое содержание свободных сахаров в пюреобразных продуктах вызывает серьезную обеспокоенность. Эксперты ВОЗ призывают все правительства следовать рекомендациям специалистов в обеспечении здорового питания для детей.