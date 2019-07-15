ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Многие продукты детского питания содержат недопустимое количество сахара, - Европейское бюро ВОЗ

16.07.2019 16:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В результате сразу 2 новых исследований, проведенных Европейским бюро ВОЗ в Австрии, Болгарии, Венгрии и Израиле, выяснилось, что вопреки рекомендациям специалистов готовое детское питание там зачастую рекламируют как пригодное для включения в рацион детей младше 6 месяцев, а в значительной части этой продукции содержится недопустимое количество сахара, передает служба новостей ООН.



Эксперты, как известно, рекомендуют кормить детей до 6 месяцев исключительно грудным молоком. В опубликованном в 2016 году руководстве ВОЗ четко указана недопустимость рекламы продукции для прикорма детей младше полугода.

«Правильное питание в раннем и грудном возрасте остается залогом оптимального роста и развития детей и их здоровья в будущем – в частности, оно способствует профилактике избыточной массы тела и ожирения и алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний», – говорит директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Жужанна Джакаб.

В ходе исследования специалисты ВОЗ собрали данные о 7955 продуктах и напитках, которые рекламировались как пригодные для питания детей грудного и раннего возраста и продавались в 516 магазинах 4 городов Европейского региона ВОЗ – Вены, Софии, Будапешта и Хайфы. В каждом из этих городов значительная часть продуктов - от 28 до 60 процентов - рекламировалась и продавалась как пригодная для питания детей младше 6 месяцев. Это допускается законодательством Европейского союза, противоречит рекомендациям ВОЗ.


Более того, в 3 из этих городов как минимум в половине изученных продуктов на сахар приходилось свыше 30 процентов общей энергетической ценности. Примерно в трети продуктов содержались, согласно приведенным на маркировке данным, сахар, концентрированные фруктовые соки или другие подсластители. Подобные добавленные ароматизаторы и сахар могут оказывать влияние на формирующиеся вкусовые предпочтения детей, приводя к появлению пристрастия к сладким продуктам.

Фрукты и овощи, которые естественным образом содержат сахар, пригодны для питания детей грудного и раннего возраста, однако очень высокое содержание свободных сахаров в пюреобразных продуктах вызывает серьезную обеспокоенность. Эксперты ВОЗ призывают все правительства следовать рекомендациям специалистов в обеспечении здорового питания для детей.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате сразу 2 новых исследований, проведенных Европейским бюро ВОЗ в Австрии, Болгарии, Венгрии и Израиле, выяснилось, что вопреки рекомендациям...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно пенсионер сбил уверенного в себе студента (в наушниках). Есть видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика