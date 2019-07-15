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Находчивый: сельчанин украл буренку, чтобы погасить ущерб за прошлую кражу

16.07.2019 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 июля жители д.Безуевичи Славгородского района заметили, как мужчина в камуфляжной форме и маске ведет по улице корову в направлении леса. Убедившись, что животное было похищено из сарая фермы, сельчане позвонили в милицию.

На следующий день в ходе осмотра места происшествия в лесу, недалеко от места, где видели мужчину, был обнаружен рюкзак с камуфляжной формой и маской, а вскоре, привязанной к дереву, нашлась и корова. 



По оперативной информации стало известно, что данное преступление мог совершить 40-летний житель соседней деревни. В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел похитить корову для последующей ее продажи, однако, испугавшись, что он был замечен, оставил животное и рюкзак с вещами в лесу, а сам скрылся. 

Установлено, что в отношении мужчины в июне было возбуждено уголовное дело за кражу батарей из Славгородского РайПО. 


Следствием, учитывая личность и семейное положение обвиняемого, была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с целью предоставления возможности мужчине трудоустроиться и возместить причиненный ущерб. 

Однако обвиняемый не сделал должных выводов и повторно совершил кражу. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 и ч.2 ст.205 (кража и кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.
 
 
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3 июля жители д.Безуевичи Славгородского района заметили, как мужчина в камуфляжной форме и маске ведет по улице корову в направлении леса. Убедившись, что животное...
 
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