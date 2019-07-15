Находчивый: сельчанин украл буренку, чтобы погасить ущерб за прошлую кражу

На следующий день в ходе осмотра места происшествия в лесу, недалеко от места, где видели мужчину, был обнаружен рюкзак с камуфляжной формой и маской, а вскоре, привязанной к дереву, нашлась и корова.













По оперативной информации стало известно, что данное преступление мог совершить 40-летний житель соседней деревни. В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел похитить корову для последующей ее продажи, однако, испугавшись, что он был замечен, оставил животное и рюкзак с вещами в лесу, а сам скрылся.





Установлено, что в отношении мужчины в июне было возбуждено уголовное дело за кражу батарей из Славгородского РайПО.









Следствием, учитывая личность и семейное положение обвиняемого, была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с целью предоставления возможности мужчине трудоустроиться и возместить причиненный ущерб.



