Двухлетнему мальчику отрубило палец на площадке уличных тренажеров

При осмотре места происшествия следователи выяснили, что тренажерная площадка оборудована надлежащим образом, целостность конструкций не нарушена. К травмированию привела личная неосторожность ребенка, отсутствие действенного контроля за ним со стороны матери, сообщает сайт Следственного комитета. Мальчик воспитывается в благополучной семье, которая характеризуется положительно.





Проверка продолжается. В ее рамках проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются взрослы и дети, ставшие очевидцами происшествия, изъята для изучения техническая документация на тренажерную площадку, выясняются все причины и условия, приведшие к этому.









Во избежание подобных случаев следователи рекомендуют родителям ответственнее относиться к исполнению своих обязанностей. Безопасность детей, их жизнь и здоровье во многом зависят от действий взрослых.