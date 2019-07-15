ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси будет новый министр информации?

16.07.2019 16:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По слухам, нынешний министр Александр Карлюкевич оказался слишком либеральным.

В Беларуси будет новый министр информации?
Александр Карлюкевич может возглавить Союз писателей Беларуси. Эту новость уже не первую неделю обсуждают между собой члены официального Союза писателей.

Чем вызваны подобные разговоры? Многие отмечают, что нынешнее руководство Министерства информации – одно из самых либеральных за последнее время. Похоже, это не всем нравится, особенно в преддверии "политической вакханалии" - парламентских и президентских выборов.

Хотя, стоит заметить, что разговоры о смене министра информации периодически возникали в течение года. Но имеют ли они под собой реальную основу – до конца не ясно.

Александр Карлюкевич занимает должность министра информации с 28 сентября 2017 года. 

Он также является членом Союза писателей Беларуси. А с 2011 по 2016 годы возглавлял Минское областное отделение союза.


Нынешний глава провластного писательского союза Николай Чергинец пока публично не заявлял о том, что собирается оставить свою должность. Хоть и говорит, что понимает: кресло нужно уступать молодым. В октябре этого года Чергинцу исполнится 82 года.

Очередной съезд Союза писателей Беларуси должен состояться в 2021 году, председателя избирают на пять лет.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По слухам, нынешний министр Александр Карлюкевич оказался слишком либеральным.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Водитель не может сидеть за рулем в 70 лет». Чиновники и депутаты - о повышении пенсионного возраста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика