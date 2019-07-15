|
В Беларуси будет новый министр информации?
Источник материала: Партизан
По слухам, нынешний министр Александр Карлюкевич оказался слишком либеральным.
Александр Карлюкевич может возглавить Союз писателей Беларуси. Эту новость уже не первую неделю обсуждают между собой члены официального Союза писателей.
Чем вызваны подобные разговоры? Многие отмечают, что нынешнее руководство Министерства информации – одно из самых либеральных за последнее время. Похоже, это не всем нравится, особенно в преддверии "политической вакханалии" - парламентских и президентских выборов.
Хотя, стоит заметить, что разговоры о смене министра информации периодически возникали в течение года. Но имеют ли они под собой реальную основу – до конца не ясно.
Александр Карлюкевич занимает должность министра информации с 28 сентября 2017 года.
Он также является членом Союза писателей Беларуси. А с 2011 по 2016 годы возглавлял Минское областное отделение союза.
Нынешний глава провластного писательского союза Николай Чергинец пока публично не заявлял о том, что собирается оставить свою должность. Хоть и говорит, что понимает: кресло нужно уступать молодым. В октябре этого года Чергинцу исполнится 82 года.
Очередной съезд Союза писателей Беларуси должен состояться в 2021 году, председателя избирают на пять лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По слухам, нынешний министр Александр Карлюкевич оказался слишком либеральным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)