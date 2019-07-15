В Беларуси будет новый министр информации?

Александр Карлюкевич может возглавить Союз писателей Беларуси. Эту ч может возглавить Союз писателей Беларуси. Эту новость уже не первую неделю обсуждают между собой члены официального Союза писателей.





Чем вызваны подобные разговоры? Многие отмечают, что нынешнее руководство Министерства информации – одно из самых либеральных за последнее время. Похоже, это не всем нравится, особенно в преддверии "политической вакханалии" - парламентских и президентских выборов.





Хотя, стоит заметить, что разговоры о смене министра информации периодически возникали в течение года. Но имеют ли они под собой реальную основу – до конца не ясно.





Александр Карлюкевич занимает должность министра информации с 28 сентября 2017 года.





Он также является членом Союза писателей Беларуси. А с 2011 по 2016 годы возглавлял Минское областное отделение союза.









Нынешний глава провластного писательского союза Николай Чергинец пока публично не заявлял о том, что собирается оставить свою должность. Хоть и говорит, что понимает: кресло нужно уступать молодым. В октябре этого года Чергинцу исполнится 82 года.





Очередной съезд Союза писателей Беларуси должен состояться в 2021 году, председателя избирают на пять лет.















