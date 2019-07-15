Как сообщает MailOnline, житель города Актобе 61-летний Нагашибай Жусупов (на фото в 1986 году и незадолго перед смертью) после просмотра сериала вспомнил о тех страшных днях и то, как власти забыли о его героическом поступке.





Дочь погибшего Гаухар рассказала, что ее отец 10 лет стоял в очереди на квартиру от государства, живя все это время в общежитии с женой и пятью детьми. Но позже его вычеркнули из списка, что окончательно подорвало здоровье мужчины.





Гаухар вспоминала, что после просмотра сериала отец не переставал плакать. В июне этого года он выпрыгнул с крыши пятиэтажного здания. Друзья также считают, что мужчина совершил самоубийство, так как испытал на себе унижение от властей, которые им пренебрегли.





"Он жил в нищете, без надлежащего ему жилья", – рассказал знакомый Жусупова.





Председатель организации, представляющей интересы ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые боролись с ужасающим загрязнением, Бакитжан ​​Сатов подчеркнул, что Жусупов был одним из первых на месте происшествия на реакторе №4.





Но герою государство выделило лишь комнату в общежитии, которая была "слишком маленькая" для его большой семьи.





"Он подал в суд, чтобы вернуть свое место в очереди на квартиру. В последний раз, когда я его видел, он сожалел, что не смог получить квартиру. Считаю, что он прыгнул с высоты в полном отчаянии, потому что в течение многих лет не мог получить надлежащее жилье", – добавил Сатов.









Жусупов служил ликвидатором на четвертом реакторе в Чернобыле после взрыва 1986 года, а затем работал на советском ядерном полигоне в Семипалатинске.





Издание отмечает, что многие ветераны Чернобыля были награждены правительствами стран бывшего Советского Союза. Ликвидаторы получали повышенную пенсию и жилье, но, по словам друзей, Жусупов чувствовал себя "обманутым".





Пенсия мужчины, включая пособия по инвалидности, составляла 35 фунтов стерлингов в неделю (примерно 88,5 белорусских рублей, или около $180 в месяц - прим. БП)