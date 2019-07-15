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"Коровий ад" - это не место на карте. Это приговор экономике а-ля Лукашенко (шокирующее видео!)
Источник материала: Партизан
Куда ни плюнь, вернее, не поедь, везде в Беларуси наткнешься на "коровий ад" и тонущие в навозе коровы, виж которых возмутил Лукашенко, - это еще весьма безобидный вариант ведения сельского хозяйства в нашей стране.
Коровы умирают в навозе, рядом с фермой могильник на открытом воздухе
А вот ситуация в деревне Стрешин, что также в Жлобинском районе, просто ужасающая. По информации одного из рабочих аграрного предприятия «Стрешинский», коровы здесь нередко умирают из-за того, что застревают в навозе, а их трупы неподалеку от фермы никто не хоронит. В доказательство он прислал фото и видео.
Особо впечатлительных просим не смотреть! (18+)
Работница отдела кадров аграрного предприятия «Стрешинский» опровергла информацию об умерших коровах. «Да нормально все с коровами. Никто не умирает», – ответила Вика из отдела кадров.
Однако девушка не знает, сколько коров сейчас на предприятии, поэтому посоветовала дозвониться до директора Ольги Томай. Но по состоянию на 9.25 по Минску, как передает
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Куда ни плюнь, вернее, не поедь, везде в Беларуси наткнешься на "коровий ад" и тонущие в навозе коровы, виж которых возмутил Лукашенко, - это еще весьма безобидный...
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