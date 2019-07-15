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"Коровий ад" - это не место на карте. Это приговор экономике а-ля Лукашенко (шокирующее видео!)

16.07.2019 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Куда ни плюнь, вернее, не поедь, везде в Беларуси наткнешься на "коровий ад" и тонущие в навозе коровы, виж которых возмутил Лукашенко, - это еще весьма безобидный вариант ведения сельского хозяйства в нашей стране.

"Коровий ад" - это не место на карте. Это приговор экономике а-ля Лукашенко (шокирующее видео!)
Информацию рабочих из двух аграрных предприятий Гомельщины, где руководство устроило животным ад на земле, опубликовал блогер NEXTA. Однако, увы, это не частный случай - о подобных ситуациях на белорусских сельхозпредприятиях сообщалось уже неоднократно и в прошлые годы. Однако ничего в нашем сельском хозяйстве не меняется, несмотря на миллиарды народных денег, которые Лукашенко в прямом смысле слова, топит в навозе.

В деревне Добровольща, что в Жлобинском районе, убрали весь навоз и отправили коров пастись. «На убогой ферме остались всего несколько. «Чистенько», но тлен и нищета», – отмечает блогер.


Коровы умирают в навозе, рядом с фермой могильник на открытом воздухе

А вот ситуация в деревне Стрешин, что также в Жлобинском районе, просто ужасающая. По информации одного из рабочих аграрного предприятия «Стрешинский», коровы здесь нередко умирают из-за того, что застревают в навозе, а их трупы неподалеку от фермы никто не хоронит. В доказательство он прислал фото и видео.

Особо впечатлительных просим не смотреть! (18+)








Работница отдела кадров аграрного предприятия «Стрешинский» опровергла информацию об умерших коровах. «Да нормально все с коровами. Никто не умирает», – ответила Вика из отдела кадров.


Однако девушка не знает, сколько коров сейчас на предприятии, поэтому посоветовала дозвониться до директора Ольги Томай. Но по состоянию на 9.25 по Минску, как передает Белсат, она не появилась на рабочем месте.
 
Теги: Минск
 
 
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Куда ни плюнь, вернее, не поедь, везде в Беларуси наткнешься на "коровий ад" и тонущие в навозе коровы, виж которых возмутил Лукашенко, - это еще весьма безобидный...
 
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