"Коровий ад" - это не место на карте. Это приговор экономике а-ля Лукашенко (шокирующее видео!)

Информацию рабочих из двух аграрных предприятий Гомельщины, где руководство устроило животным ад на земле, опубликовал блогер NEXTA. Однако, увы, это не частный случай - о подобных ситуациях на белорусских сельхозпредприятиях сообщалось уже неоднократно и в прошлые годы. Однако ничего в нашем сельском хозяйстве не меняется, несмотря на миллиарды народных денег, которые Лукашенко в прямом смысле слова, топит в навозе. рабочих из двух аграрных предприятий Гомельщины, где руководство устроило животным ад на земле, опубликовал блогер NEXTA. Однако, увы, это не частный случай - о подобных ситуациях на белорусских сельхозпредприятиях сообщалось уже неоднократно и в прошлые годы. Однако ничего в нашем сельском хозяйстве не меняется, несмотря на миллиарды народных денег, которые Лукашенко в прямом смысле слова, топит в навозе.





В деревне Добровольща, что в Жлобинском районе, убрали весь навоз и отправили коров пастись . «На убогой ферме остались всего несколько. «Чистенько», но тлен и нищета», – отмечает блогер. . «На убогой ферме остались всего несколько. «Чистенько», но тлен и нищета», – отмечает блогер.









Коровы умирают в навозе, рядом с фермой могильник на открытом воздухе

А вот ситуация в деревне Стрешин, что также в Жлобинском районе, просто ужасающая. По информации одного из рабочих аграрного предприятия «Стрешинский», коровы здесь нередко умирают из-за того, что застревают в навозе, а их трупы неподалеку от фермы никто не хоронит. В доказательство он прислал фото и видео.





Особо впечатлительных просим не смотреть! (18+)

































Работница отдела кадров аграрного предприятия «Стрешинский» опровергла информацию об умерших коровах. «Да нормально все с коровами. Никто не умирает», – ответила Вика из отдела кадров.







