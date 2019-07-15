В Ивье двухлетний мальчик получил тяжелую травму на детской площадке

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, несчастный случай произошел вечером 15 июля в Ивье. 2-летний ребенок играл на детской площадке во дворе жилого сектора под присмотром матери.

В какой-то момент женщина отвлеклась, а мальчик сунул руку в тренажер, на котором занимался 9-летний школьник. Как рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ, в результате происшествия двухлетний ребенок получил серьезную травму – ему оторвало палец на правой руке. Малыш попал в больницу в Гродно.

По данному факту проверку проводит Следственный комитет. По информации СК, тренажерная площадка оборудована надлежащим образом. К несчастному случаю привели прежде всего неосторожность ребенка и отсутствие действенного контроля за ним со стороны матери. При этом семья, в которой воспитывается мальчик, характеризуется положительно.

Проверка продолжается. В СК призывают родителей более внимательно следить за своими малолетними детьми.