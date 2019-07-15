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В Ивье двухлетний мальчик получил тяжелую травму на детской площадке

16.07.2019 17:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ивье двухлетний мальчик получил тяжелую травму на детской площадке
Следственный комитет РБ

Как стало известно, несчастный случай произошел вечером 15 июля в Ивье. 2-летний ребенок играл на детской площадке во дворе жилого сектора под присмотром матери.

В Ивье двухлетний мальчик получил тяжелую травму на детской площадке Подросток в скейт-парке в Витебске получил тяжелые травмы

В какой-то момент женщина отвлеклась, а мальчик сунул руку в тренажер, на котором занимался 9-летний школьник. Как рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ, в результате происшествия двухлетний ребенок получил серьезную травму – ему оторвало палец на правой руке. Малыш попал в больницу в Гродно.

По данному факту проверку проводит Следственный комитет. По информации СК, тренажерная площадка оборудована надлежащим образом. К несчастному случаю привели прежде всего неосторожность ребенка и отсутствие действенного контроля за ним со стороны матери. При этом семья, в которой воспитывается мальчик, характеризуется положительно.

Проверка продолжается. В СК призывают родителей более внимательно следить за своими малолетними детьми.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Мальчику оторвало тренажером палец на правой руке.
 
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