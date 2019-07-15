Сельхозпроизводство в Беларуси в январе-июне выросло на 0,2%

Источник материала: Интерфакс

Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в Беларуси в январе-июне 2019 года составил Br6,2 млрд в текущих ценах, что в сопоставимых ценах на 0,2% больше, чем в январе-июне прошлого года, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

В том числе в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br6 млрд (на 0,5% больше уровня первого полугодия 2018 года).

По данным статкомитета, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 888,8 тыс. тонн, молока - 3 млн 661,3 тыс. тонн, яиц получено 1 млрд 775,2 млн штук.

На долю сельхозорганизаций приходится 95,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,5% производства молока и 82,9% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота на 1 июля 2019 года в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн. голов, в том числе коров - 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,5 млн голов.

В 2018 году объем сельхозпроизводства в Беларуси сократился на 3,4%.