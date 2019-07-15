Разработкой генпланов городов-спутников Минска займется Миноблисполком – указ

Источник материала: Интерфакс

Разработкой генеральных планов городов-спутников белорусской столицы будет заниматься Минский областной исполнительный комитет, сообщили в пресс-службе главы государства.

Это предусмотрено указом №267 президента.

"Документ принят в целях дальнейшего развития Дзержинска, Заславля, Логойска, Фаниполя, Смолевичей и Руденска. Эти населенные пункты расположены на территории Минской области, поэтому ответственность за разработку их генеральных планов закреплена за Миноблисполкомом", - говорится в комментарии пресс-службы.

Указом также определен механизм направления бюджетных средств Минска на строительство жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах-спутниках.