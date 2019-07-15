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Разработкой генпланов городов-спутников Минска займется Миноблисполком – указ
Источник материала: Интерфакс
Разработкой генеральных планов городов-спутников белорусской столицы будет заниматься Минский областной исполнительный комитет, сообщили в пресс-службе главы государства.
Это предусмотрено указом №267 президента.
"Документ принят в целях дальнейшего развития Дзержинска, Заславля, Логойска, Фаниполя, Смолевичей и Руденска. Эти населенные пункты расположены на территории Минской области, поэтому ответственность за разработку их генеральных планов закреплена за Миноблисполкомом", - говорится в комментарии пресс-службы.
Указом также определен механизм направления бюджетных средств Минска на строительство жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах-спутниках.
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Разработкой генеральных планов городов-спутников белорусской столицы будет заниматься Минский областной исполнительный комитет, сообщили в пресс-службе главы...
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