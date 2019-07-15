Семь российских спортсменов дисквалифицировали за допинг в один день

Источник материала: Tut.by

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем сайте объявило о дисквалификации семерых спортсменов. Все они получили наказание за нарушение антидопинговых правил.



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От спортивной деятельности были отстранены волейболист Павел Мороз (18 месяцев, начиная с 12 ноября 2018 года), баскетболист Павел Метелев (три месяца, начиная с 18 марта 2019 года), тяжелоатлеты Анастасия Немцева (четыре года, начиная с 12 октября 2018 года), Сармат Хасцаев (18 месяцев, начиная с 4 октября 2018 года), Олег Агейчик (четыре года, начиная с 26 декабря 2018 года), лыжник Сергей Корсаков (четыре года, начиная с 4 сентября 2018-го), велосипедистка Татьяна Панина (шесть месяцев, начиная с 17 мая 2018 года).

2 июля сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сформировало пул из 298 российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Информация об атлетах была получена по результатам анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Специалисты WADA получили доступ к ней в январе 2019-го.