ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семь российских спортсменов дисквалифицировали за допинг в один день

16.07.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем сайте объявило о дисквалификации семерых спортсменов. Все они получили наказание за нарушение антидопинговых правил.


Источник: pixabay.com

От спортивной деятельности были отстранены волейболист Павел Мороз (18 месяцев, начиная с 12 ноября 2018 года), баскетболист Павел Метелев (три месяца, начиная с 18 марта 2019 года), тяжелоатлеты Анастасия Немцева (четыре года, начиная с 12 октября 2018 года), Сармат Хасцаев (18 месяцев, начиная с 4 октября 2018 года), Олег Агейчик (четыре года, начиная с 26 декабря 2018 года), лыжник Сергей Корсаков (четыре года, начиная с 4 сентября 2018-го), велосипедистка Татьяна Панина (шесть месяцев, начиная с 17 мая 2018 года).

2 июля сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сформировало пул из 298 российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Информация об атлетах была получена по результатам анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Специалисты WADA получили доступ к ней в январе 2019-го.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем сайте объявило о дисквалификации семерых спортсменов. Все они получили наказание за нарушение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 100 дельфинов заплыли в калифорнийскую бухту. Посмотрите, как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика