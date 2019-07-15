В Беларуси крупные магазины обязали продавать воду в стеклянных бутылках

В Беларуси откорректировали ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны продаваться в магазинах, сообщает МАРТ . В частности, продовольственные магазины обязали продавать минеральную и питьевую воду не только в «пластике», но и в стеклянной таре.

В универсамах и супермаркетах площадью до 999 м² должно быть не менее двух наименований «минералки» и двух наименований питьевой воды в стеклянной таре, в супермаркетах площадью от 1 тыс. до 3999 м² и гипермаркетах – не менее трех. Вода в стеклянной таре теперь должна продаваться и в некоторых небольших магазинах.

Кроме того, изменения коснулись ассортимента яблок. Напомним, осенью 2018 года магазины обязали продавать больше отечественных яблок. Теперь ассортиментные перечни вернулись к прежним цифрам. Например, маленькие продуктовые магазины в сезон должны предлагать минимум один сорт яблок вместо прежних двух, а гипермаркеты – три сорта, а не шесть.

Внесены дополнения в количество наименований подгузников для взрослых и одноразовых впитывающих гигиенических пеленок. Магазины площадью до 500 м² должны продавать минимум один вид подгузников для взрослых, свыше 500 м² - два. Во всех магазинах обязательно должно быть хоть одно наименование одноразовых впитывающих гигиенических пеленок.

Также с учетом сложившейся практики продажи товаров в торговых объектах, расположенных на автозаправочных станциях, уменьшено количество разновидностей товаров по 30 товарным позициям, исключены 27 товарных позиций.