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75 лет со дня первого парада партизан в Минске: рассказываем интересные исторические факты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 75 лет назад в Минске прошел парад, который после историки назовут уникальным. В нем участвовали более 30 тысяч народных мстителей, исхудалых и уставших, но не сломленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенностью парада стала и неожиданная коллекция оружия в руках партизан. Кроме винтовок и пистолетов, они несли и собранное из подручных средств вооружение. Открывала парад бригада «Народные мстители».
Но, несмотря на присутствие высшего руководства, возглавлять шествие доверили козлу по кличке Малыш. Вместе с партизанами он испытал все тяготы войны, и именно ему доверили нести трофеи – немецкие ордена. И хоть до окончания войны оставалось еще 10 месяцев, белорусский народ уже праздновал освобождение от немецкой оккупации.
Сергей Клишевич, историк:
Не так давно партизанский парад вернулся на улицы столицы. Уже дважды его проводили студенты, а в организации помогали профессиональные реконструкторы.
Настоящий козел тоже участвует. Правда, кличка у него теперь другая – Партизан. Свободное от парадов время он проводит в Минском зоопарке.
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Новости Беларуси. 75 лет назад в Минске прошел парад, который после историки назовут уникальным. В нем участвовали более 30 тысяч народных мстителей, исхудалых и...
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