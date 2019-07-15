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Более 100 дельфинов заплыли в калифорнийскую бухту. Посмотрите, как это было

16.07.2019 17:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Более 100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 дельфинов заплыли в калифорнийскую бухту. Посмотрите, как это было

Появившись как будто из ниоткуда, стая морских млекопитающих бесстрашно прыгала вдоль обеих сторон лодки. В таком массиве к людям и морским судам дельфины подплывают крайне редко. По словам специалистов, в такие группы они объединяются для совместного путешествия и охоты.

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Новости США. Более 100 дельфинов устроили заплыв в бухте Лагуна Бич в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появившись как будто из ниоткуда,...
 
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