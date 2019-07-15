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Форум регионов Беларуси и России проходит в Санкт-Петербурге

16.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Форум регионов Беларуси и России проходит в Санкт-Петербурге

Мероприятия VI Форума регионов Беларуси и России начались в Санкт-Петербурге. Сегодня сюда прибыла официальная делегация Совета Республики Национального собрания Беларуси, в составе которой около 250 человек.
Основные мероприятия форума регионов начинаются завтра, 17 июля. На секциях будут рассматриваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. На экспертной сессии обсудят стратегическое развитие Союзного государства.
В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств.

В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.
В программе также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Межпарламентская комиссия Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России подведет итоги выполнения V Форума регионов, который состоялся в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства.

На форуме будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве. Так, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве планируют подписать Витебский облисполком и администрация Курской области. В состав делегации Витебской области, которую возглавил председатель облисполкома Николай Шерстнёв, вошли руководители представительных и исполнительных органов власти, учреждений образования и культуры, предприятий и организаций.

Курская область станет 25 субъектом Российской Федерации, с которыми северный белорусский регион развивает взаимодействие на договорной основе. Такой подход позволяет в полной мере реализовать потенциал сотрудничества, служит хорошим подспорьем для организации деловых визитов промышленников в российские регионы, развитию контактов в гуманитарной сфере.

Кроме укрепления межрегиональных связей делегация Витебской области планирует уделить особое внимание вопросам взаимодействия бизнес-кругов, а также активизации торгово-экономического сотрудничества.
При подготовке к форуму предприятия и организации проработали и планируют заключить более 30 контрактов на общую сумму около $46 млн. Используя возможности, которые предоставляет Форум регионов, рассчитывают обзавестись новыми партнерами и расширить свое присутствие на российском рынке предприятия пищевой промышленности, входящие в государственное объединение «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты», а также ОАО «Полоцк-Стекловолокно», СООО «Белвест», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», УП «Полимерконструкция», ОАО «Обольский керамический завод», КУПП «Витебчанка» и другие витебские производители.

По материалам БЕЛТА.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мероприятия VI Форума регионов Беларуси и России начались в Санкт-Петербурге. Сегодня сюда прибыла официальная делегация Совета Республики Национального собрания...
 
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