В Минске печатают 4,5 тонны жировок в месяц. Перейти на электронные теперь можно онлайн

Источник материала: Tut.by

В Минске каждый месяц уходит 4,5 тонны бумаги на печать извещений, которые бросают в почтовые ящики. Отказаться от бумажных платежек и перейти на электронные теперь стало проще — можно запросить такую услугу онлайн.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Получать электронные платежки можно было и раньше, но для этого собственник должен был принести заявление в расчетно-справочный центр, к которому относится его дом. Теперь оставить заявку можно удаленно. Такая возможность появилась на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска, об этом TUT.BY рассказали в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Что сделать, чтобы извещения стали присылать на электронную почту? Собственнику жилья нужно заполнить несколько полей в личном кабинете . Заявку рассмотрят специалисты РСЦ. Ответить обещают ориентировочно в течение трех дней. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете. Присылать извещения будут на электронный адрес плательщика автоматически после окончания начислений за отчетный период.

Возможность принести заявление лично в расчетно-справочный центр тоже сохранят.

Извещения на электронную почту получают уже почти 10 тысяч минчан.

В Центре информационных технологий Мингорисполкома отмечают: помимо того, что электронные извещения дело удобное, это еще и экологично. Только в Минске на печать платежек каждый месяц уходит порядка 4,5 тонн бумаги.