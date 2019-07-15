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В Минске печатают 4,5 тонны жировок в месяц. Перейти на электронные теперь можно онлайн
Источник материала: Tut.by
В Минске каждый месяц уходит 4,5 тонны бумаги на печать извещений, которые бросают в почтовые ящики. Отказаться от бумажных платежек и перейти на электронные теперь стало проще — можно запросить такую услугу онлайн.
Получать электронные платежки можно было и раньше, но для этого собственник должен был принести заявление в расчетно-справочный центр, к которому относится его дом. Теперь оставить заявку можно удаленно. Такая возможность
Что сделать, чтобы извещения стали присылать на электронную почту? Собственнику жилья нужно заполнить несколько полей в
Возможность принести заявление лично в расчетно-справочный центр тоже сохранят.
Извещения на электронную почту получают уже почти 10 тысяч минчан.
В Центре информационных технологий Мингорисполкома отмечают: помимо того, что электронные извещения дело удобное, это еще и экологично. Только в Минске на печать платежек каждый месяц уходит порядка 4,5 тонн бумаги.
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Отказаться от бумажных платежек и перейти на электронные теперь стало проще - можно запросить такую услугу онлайн
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