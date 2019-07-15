ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске печатают 4,5 тонны жировок в месяц. Перейти на электронные теперь можно онлайн

16.07.2019 18:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске каждый месяц уходит 4,5 тонны бумаги на печать извещений, которые бросают в почтовые ящики. Отказаться от бумажных платежек и перейти на электронные теперь стало проще — можно запросить такую услугу онлайн.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Получать электронные платежки можно было и раньше, но для этого собственник должен был принести заявление в расчетно-справочный центр, к которому относится его дом. Теперь оставить заявку можно удаленно. Такая возможность появилась на сайте Единого расчетно-справочного центра Минска, об этом TUT.BY рассказали в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Что сделать, чтобы извещения стали присылать на электронную почту? Собственнику жилья нужно заполнить несколько полей в личном кабинете. Заявку рассмотрят специалисты РСЦ. Ответить обещают ориентировочно в течение трех дней. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете. Присылать извещения будут на электронный адрес плательщика автоматически после окончания начислений за отчетный период.

Возможность принести заявление лично в расчетно-справочный центр тоже сохранят.

Извещения на электронную почту получают уже почти 10 тысяч минчан.

В Центре информационных технологий Мингорисполкома отмечают: помимо того, что электронные извещения дело удобное, это еще и экологично. Только в Минске на печать платежек каждый месяц уходит порядка 4,5 тонн бумаги.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отказаться от бумажных платежек и перейти на электронные теперь стало проще - можно запросить такую услугу онлайн
 
Новости дня
Новости разные
 
В России дешевеет сахар из-за рекордных запасов. А что происходит с ценами в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика