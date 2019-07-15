В России дешевеет сахар из-за рекордных запасов. А что происходит с ценами в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Российские производители сахара с начала года резко снижают отпускные цены — в стране рекордные запасы, и предложение превышает спрос. В рознице цены на сахар тоже снижаются, но не так заметно, пишет РБК. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились цены на сахар в Беларуси после того, как власти с декабря прошлого года перестали регулировать его стоимость.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В России в июне оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар), пишет РБК. В ноябре, когда сахар в опте впервые в прошлом году стал дешеветь, 1 кг стоил в среднем 37 российских рублей (около 1,2 белорусского рубля в пересчете), в июне — уже 26,9 российского рубля (около 87 копеек).

Такое снижение цен нетипично для июня, отмечают в Союзроссахаре. В этой отрасли сезон начинается в августе и длится по июль. В конце сезона спрос на оставшийся сахар традиционно высок, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, и оптовые цены идут вверх. В предыдущие годы сахар в России в начале лета стоил существенно дороже: максимум был зафиксирован в июне 2016-го, а минимум датируется июнем 2018-го.

Цены в этом июне стали самыми низкими как минимум за последние пять лет, подтверждает финансовый директор российского офиса французской компании Sucden Глеб Тихомиров. Sucden производит сахар под брендом «Услада» и поставляет продукцию для крупнейших производителей кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

Розничные цены на сахар тоже снижаются с начала 2019 года, но не так значительно, как оптовые. С января 1 кг сахарного песка в российских магазинах подешевел, по данным Росстата, на 3,79 российского рубля (0,12 копеек) — в июне он стоил в среднем 43,19 российского рубля (1,2 белорусского рубля). По сравнению с июнем прошлого года стоимость даже выросла на 4,6%.

Основная причина снижения оптовых цен — доминирующее над спросом предложение, объясняют в Союзроссахаре. На конец июня в России были рекордные запасы сахара — 2,7 млн тонн, что на 200 тыс. тонн выше уровня запасов прошлого года и на 700 тыс. тонн выше «базового» 2016 года, когда соотношение сахара на рынке и запасов было оптимальным.

А что происходит с ценами на сахар в Беларуси?

В Беларуси из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, на с 17 января прошлого года на 90 дней ввели регулирование цен на этот товар, а позже решение продлили . Цена сахара на полках с учетом НДС не должна была превышать ниже 1,5 рубля за килограмм. Госрегулирование закончилось 23 декабря прошлого года.

После этого стоимость сахара в магазинах снизилась . Так, в одной из торговых сетей килограмм сахара «Городейский» и «Слуцкий» в конце января стоил 1,43 рубля, а «Літвінскі» — 1,39 рубля. Российский сахар продавали по 1,43 рубля за килограмм. Еще в одной торговой сети российский сахар стоил по 1,19 рубля.

Сейчас в этой же торговой сети «Городейский» и «Слуцкий» стоят 1,49 рубля, «Літвінскі» — 1,43 рубля. Цены на российский сахар здесь же начинаются от 1,29 рубля.

Еще в одной торговой сети сейчас продается на скидке российский сахар «Мелькруп» — по 1,29 рубля за килограмм. Изначальная цена — 1,49 рубля. Сахар «Мелькруп» в фасовке по 900 грамм здесь же стоит 1,39 рубля (в пересчете за килограмм получается 1,54 рубля). Белорусский сахар в этой торговой сети продают по 1,49−1,52 рубля, а по дисконтной программе — по 1,45−1,47 рубля.

По данным Белстата, в январе-июне этого года сахар подешевел на 0,4%. При этом в отдельные месяцы он дорожал: в марте — на 1,9%, а в апреле — на 1,1%. Напомним, сахар оказался в числе продовольственных товаров, которые за прошлый год подешевели. По официальной статистике, цены на него за год упали на 4,4%.