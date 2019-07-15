На усиленном посту — участковые уполномоченные

Источник материала: Вороновская газета





Эксперимент по улучшению работы милиции был в центре внимания в ходе подведения итогов работы Вороновского РОВД за первое полугодие текущего года. Участие в совещании приняли начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский, председатель райисполкома Николай Розум, прокурор района Валерьян Колесник, начальник РОСК Алексей Кашлей и сотрудники милиции. Они изучили, как претворяется в жизнь принцип приближения участковых уполномоченных к населению.

Полтора года назад первым для проведения эксперимента по изменению организации оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел был избран Глусский район Могилевской области. Правоохранители были наделены одновременно полномочиями участковых инспекторов милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников уголовного розыска. По результатам деятельности было принято решение продолжить эксперимент, выбрав для этого по одному райотделу в каждой области. На Гродненщине участие в нем доверено Вороновскому РОВД. Новую службу участковых уполномоченных с 1 мая возглавил опытный сотрудник, подполковник милиции Петр Мелько. Его заместителем назначен начальник отделения уголовного розыска Сергей Пальчис.

В рамках эксперимента район был разделен на 20 административных участков в сельской местности. Один участковый уполномоченный взаимодействует с 1000-1200 жителями. Это, по мнению начальника РОВД подполковника милиции Руслана Хомко, позволяет более тесно и на доверительной основе установить контакты с населением, лучше изучить оперативную обстановку на своем участке.







В таком режиме участковые уполномоченные работают два месяца. Конечно, сразу перестроиться было трудно. Но время показало: все возможно — обстановка в сельской местности была стабильной. Подводя итоги работы службы участковых уполномоченных за этот период, Вадим Синявский нацелил милиционеров на то, чтобы не упустили работу по предупреждению и профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

На совещании рассматривались и другие вопросы в разрезе проходимого эксперимента. Вместе с положительными примерами деятельности сотрудников РОВД были озвучены и направления, которые следует подтянуть. Генерал-майор милиции Синявский вместе с прокурором района В.А. Колесником отметили, что нужно активизировать работу по выявлению преступлений коррупционной направленности. Что касается роста краж (выросли на одиннадцать по сравнению с аналогичным периодам прошлого года), нужно усилить профилактику правонарушений, целенаправленно вести разъяснительную работу среди населения по обеспечению сохранности собственного имущества. Вадим Иванович не оставил без внимания и работу с обращениями граждан. Он напомнил сотрудникам РОВД о том, что нужно внимательно выслушать каждого обратившегося, вникнуть в суть его проблемы, чтобы сформировать у граждан положительное мнение о работе милиции.







В конце мероприятия были отмечены лучшие правоохранители. Начальник УВД облисполкома В.И. Синявский вручил отдельным сотрудникам райотдела погоны. Очередное специальное звание капитан милиции присвоено старшему оперуполномоченному группы по борьбе с экономическими преступлениями Вадиму Каспаревичу, оперуполномоченному группы БЭП Виктору Гнедько, оперуполномоченному отделения уголовного розыска Александру Босько, старший лейтенант милиции — инспектору по административной практике ОГАИ Веронике Эйсмунт, оперуполномоченному отделения уголовного розыска Анджею Болтрамуну, участковому инспектору милиции Артему Носовичу. Нагрудный знак УВД «За адзнаку» вручен начальнику изолятора для временного содержания лиц задержанных или заключенных под стражу Ивану Янкевичу. Грамоты УВД Гродненского облисполкома удостоен начальник ОГАИ Виктор Маковик, Благодарность начальника УВД объявлена помощнику дежурного оперативно-дежурной службы Евгению Печкуру. Грамотой Вороновского РОВД за активное участие в предупреждении правонарушений и раскрытии преступлений награжден Станислав Ковза.







Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

Информация предоставлена заместителем начальника РОВД подполковником милиции Тадеушем Шилобритом.