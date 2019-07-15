Дело Юрия — важное, другим людям полезное

Источник материала: Вороновская газета





Когда-то белорусский классик Иван Мележ сказал: «Там, где идет речь о труде, главное, что должно руководить человеком, — это осознание необходимости своего труда для людей, для народа». В свои 25 лет Юрий Юч, животновод по откорму КРС фермы «Пелеса» КСУП «Больтишки», работой доказывает, что именно в труде велик человек.

И вопрос даже не в том, чем он занят, важно другое: свое дело Юрий знает и ценит, выполняет с полной самоотдачей, профессионально. За шесть лет труда в сельхозпредприятии — сначала в строительной бригаде, а на протяжении четырех лет в животноводстве — заслужил искреннее уважение коллег и руководства хозяйства. Его имя в числе лучших тружеников не только сельхозпредприятия, но и на районной Доске почета.

— Конечно же, испытываю чувство радости и гордости, что мои старания оценены столь высоко, значит, заслужил, — рассказывает Юрий. — Родом я из Дятловского района. Сюда переехал вслед за мамой и отчимом. Больтишки стали для меня второй родиной, о чем нисколько не жалею. Коллектив здесь очень хороший. Хозяйство крепкое, зарплата выплачивается вовремя, семья обеспечена жильем. Живем и радуемся. Ведь для ощущения полноты простого счастья всего-то и нужно: любить то, что делаешь. И тогда работа не в тягость. В шесть утра я уже на ферме. Принимаю от дежурного свою группу животных, а их у меня 230 голов. Столько же и у моих двух коллег. На протяжении рабочего дня бычков кормим три раза, постоянно подталкиваем корма на кормовом столе, муку, концентраты, добавки раздаем… Качество силоса и сенажа хорошее, есть еще прошлогодние запасы, заложено и несколько траншей из укоса этого года.

— Как удается справляться с бычками, норов-то у них непростой?

— Всякие есть. Агрессивных животных мало, в основном спокойные. Все они определяют меня по запаху, чувствуют, что это я, их хозяин, пришел. А если посторонний подойдет, то сразу начинают недовольно мычать. За четыре года привык к своей работе. Главное — соблюдение технологии откорма и ухода за животными, тогда и привесы будут большими. Хозяйству и нам, животноводам, хорошо — больше заработаем. Например, за июнь получил 1 200 рублей. На жизнь для моей семьи хватает.

— А семья большая?

— Вместе с женой Юлией воспитываем троих деток. Старшему Кириллу четыре годика, Ренате — три, а младшенькой Каролине — годик и восемь месяцев. Живем дружно. В свободное от работы время стараюсь помочь жене с домашними делами, больше времени уделить нашей любимой детворе. Иногда находится свободный часок и на рыбалку сходить. Это мое хобби. Находится минутка и на телевизор, газеты. Как же без этого?!

— Юрий ничего не делает наспех, очень добросовестный и безотказный работник, — говорит заведующая фермой Валентина Носович. — Всего 25 лет ему, а отношение к делу, его трудолюбие — достойный пример для остальных. Все доведенные задания постоянно выполняет и перевыполняет. За первое полугодие среднесуточный привес бычков в его группе составил 1 000 граммов. Бывает и по 1 200-1 300. Мы его ценим не только как хорошего работника. Важно, что Юрий еще и примерный семьянин, любящий отец и муж.

Ко всему сказанному хочется особо отметить и такую существенную черту Юрия Валентиновича, как скромность, которая ему очень к лицу. Ведь не словами, а делами славен человек труда.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.