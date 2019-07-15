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Развитие городов-спутников будет финансироваться из бюджета Минска

16.07.2019 18:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Развитие городов-спутников будет финансироваться из бюджета Минска
Фото: Василий Первунин / АиФ

Разработкой генеральных планов городов-спутников Минска будет заниматься Миноблисполком. Это предусмотрено указом №267, который подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Документ принят в целях дальнейшего развития Дзержинска, Заславля, Логойска, Фаниполя, Смолевичей и Руденска. Эти населенные пункты расположены на территории Минской области, поэтому ответственность за разработку их генеральных планов закреплена за Миноблисполкомом.

Указом также определен механизм направления бюджетных средств Минска на строительство жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах-спутниках.

 
Теги: Минск
 
 
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