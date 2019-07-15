60% рожденных в районе детей стали в семьях вторыми и последующими

Источник материала: Новости Хотимска

За первое полугодие 2019 года отделом ЗАГС и сельисполкомами зарегистрировано 20 браков. Средний возраст вступления в брак мужчин 31 год, женщин – 27. Эти цифры практически соответствуют среднереспубликанским: по данным статистического обзора, который подготовил Белстат ко Всемирному дню народонаселения, средний возраст вступления в первый брак мужчин по Беларуси 28 лет, женщин – 26 лет.

Средний возраст мужчин, которые стали отцами 28 лет. Средний возраст матерей – 26 лет. Средний возраст женщины при рождении ребенка по Беларуси в 2018 году составил 29,4 года, при рождении первого ребенка – 26,7 года. Самые опытные родители Хотимщины находились в возрастной категории 40-45 лет.

За январь-июнь было зарегистрировано 53 рождения малышей. И если в минувшем году регистрировалось больше рождений мальчиков, то в текущем – девочек. Родилось 30 красавиц и 23 юных богатыря. За указанный период рождений двоен и троен не было. 21 ребенок стал в семье первенцем. 36% (19 детей) стали в семье вторыми. Трое сделали свои семьи многодетными,став третьими малышами. Пять родителей зарегистрировали четвертых по счету детей.

Лидерами среди имен, которыми называли мальчиков стало имя Михаил. Второе место разделили Артем, Дмитрий, Иван и Матвей. Интересно, что имя Артем лидировало в минувшем году. Среди самых звучных имен, которыми нарекали юных богатырей, стали Платон, Мирон и Рубен.

Среди имен девочек лидером стало имя Александра (за аналогичный период прошлого года София). Впрочем, Софии не утратили своих многолетних позиций. По популярности это имя на втором месте, разделяя «серебро» с Марией и Ариной. На третьей позиции – Анна. Обладательницами самых звучных имен стали Ева, Есения и Мелания.

Анна МАВИЧ