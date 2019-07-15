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Детский энурез – болезнь или «само пройдет»?

16.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Энурез – это заболевание, о котором, к сожалению, в нашем обществе принято молчать. Одни стесняются об этом говорить. Другие считают, что это вовсе не проблема и что с возрастом все само пройдет. Третьи думают, что это интимный вопрос, который касается только их семьи. Четвертые решают, что самостоятельно могут справиться с этой проблемой путем наказания за мокрую постель. На самом же деле эта болезнь намного глубже. Она как айсберг, где вершина в виде мокрой постели торчит сверху как последствие, а сам корень настолько велик и глубок, что курс лечения займет не один год. Главное в этом не простом вопросе осознать, что энурез – заболевание, которое нужно лечить немедленно.
Я тоже сталкивалась с этой болезнью и много общалась на тему энуреза со знакомыми. Сделала один вывод: наше представление слишком далеко от истинной причины этого недуга. Разместив опрос на эту неудобную тему в соцсетях, сразу было заметно, что люди не так активно отвечают на него, что тоже свидетельствует о замалчивании этой темы. Решила разобраться в этом не простом вопросе. Хочу донести до читателя более доступную информацию и развеять все мифы, которыми окутано это заболевание. В этом вопросе мне помогла разобраться врач-педиатр Хотимской ЦРБ Екатерина ГВОЗДЕВА.

– Екатерина Михайловна, помогите разобраться мне и нашим читателям, что же такое детский энурез, какие разновидности существуют? Когда стоит обратиться к врачу?
– Энурез – это учащенное неконтролируемое мочеиспускание, иногда болезненное. До 5 лет такой диагноз ребенку не ставят, так как мочевыводящая система еще полностью не сформировалась. Поэтому и к врачу до 5 лет не стоит обращаться. А вот если и после этого возраста ребенок мочится в постель или штанишки – родителям стоит бить тревогу.
Разновидностей этого заболевания много. Бывает дневной и ночной энурез: понятно из названия, что это днем мокрые штаны во время бодрствования, ночью мокрая постель во время сна. Первичный энурез, когда ребенок регулярно писает в кровать или штаны, при этом у него бывают кратковременное затишье, например на неделю или месяц. Вторичный энурез – это когда сухая постель как минимум полгода и снова все повторяется, снова мокрые ночи. Также существует осложненный и не осложненный энурез. Осложненный сопровождается побочным заболеванием, которое служит причиной неконтролируемого мочеиспускания. Не осложненный не имеет побочных болезней, а имеет только психологическое основание.
Если проблемы с мочеиспусканием наблюдаются у ребенка после 5 лет, то это явный сигнал, для того, чтобы обратиться к врачу. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше для вас и ребенка. В период с 5 до 7 лет есть очень большая вероятность избавиться от недуга навсегда, нежели когда к нам обращаются родители с такой проблемой, когда ребенку уже 14 лет. В этом случае проблем будет больше, а результата добиться сложнее. После 7 лет скорее всего эта болезнь останется надолго. 10-13 лет девочки и 11-14 лет мальчики – это возраст, когда можно снова подхватиться и попробовать вылечить болезнь. Вероятность положительного результата будет около 80%.
– В чем же истинная причина заболевания – психология или физиология виновата в этом?
– В первую очередь, при обращении пациента с такими симптомами, наша основная цель – исключить все побочные заболевания, которые могут стать причиной энуреза. Примерно в 15% случаев бывает, что энурез вызван другим заболеванием: почек, мочевыводящей системы, диабет. Именно поэтому, в первую очередь, ребенок будет направлен на дополнительное обследование: анализы мочи, крови, УЗИ почек и другое. И если подтверждение других болезней не выявлено, то мы будем лечить сам энурез.
В 85% случаев энурез – это не последствия сложных заболеваний, и главной причиной болезни становится психологическое состояние ребенка. Для вашего чада стрессом может стать, например, начало посещения детского сада, постоянные ссоры родителей, ревность старшего к младшему ребенку, нехватка внимания, напала собака и многое другое. Причин может быть миллион и тут все очень индивидуально: для одного ребенка ссора родителей не проблема, а для другого – жуткий стресс. В первую очередь, родителям стоит понять, что это проблема и ею нужно заниматься. Нужно искать истинную причину и тут, пожалуй, больше всех ребенку могут помочь именно его родители, хотя психиатр – тоже неотъемлемая часть лечения этой болезни.
– К какому врачу стоит обратиться? Будут ли направления к врачам в другие города?
– Отмечу, что мы будем говорить об энурезе не осложненном, который исключает все побочные заболевания. Так как если есть иные проблемы, то и лечение будет другое. Мы поговорим об энурезе, в котором виноват стресс. Спектр врачей, к которым нужно обратиться достаточно широкий: педиатр, уролог, психиатр, невролог, эндокринолог. В нашем случае в Хотимске мы сможем решить проблему самостоятельно, педиатр сможет назначить лечение, чтобы исключить лишние траты на посещение областных врачей. Если у родителей будет желание или действительно будут серьезные показания, пациента направят к узкому специалисту. Наша цель – исключить все вероятные заболевания, которые могут стать толчком для энуреза. И если подтверждения не нашлось, то работа с психиатром обязательна.
– Энурез действительно наследственное заболевание или это никак не связано с родителями (МИФ)?
– Хочу отметить, что первичный энурез, это, в первую очередь, наследственное заболевание. Если у родителей или близких родственников был энурез, то и у ребенка он будет с большой вероятностью. В случае болезни одного из родителей, это дает 50% вероятность передачи болезни ребенку, если у двоих родителей был, то практически 100%, что и ребенок будет страдать этим заболеванием. Поэтому всегда стоит обращать на это внимание и без сокрытия рассказать об этом врачу.
– Расскажите о способах лечения этого заболевания? И нужно ли ограничивать ребенка в питье перед сном (МИФ)?
– В первую очередь, родителям предстоит большая работа над собой и над их взаимоотношениями с ребенком. Так как в 85% случаев энурез – это последствие стресса, переживаний, угнетенности. И только родители смогут по-настоящему помочь своему чаду, осознав, что ребенок нуждается в их помощи. Поэтому основная работа падет на плечи родителей, которые должны будут оберегать его от стрессовых ситуаций. Также ребенку будут назначены физиотерапевтические процедуры и медикаментозное лечение: лекарственные препараты ноотропы, которые регулируют общее состояние ребенка. Эти препараты абсолютно безопасны. Курс продлится 10 дней в комплексе с физиопроцедурами, с регулярностью раз в полгода. Этого вполне будет достаточно и результат не заставит себя ждать.
Как ни странно, но если ребенок страдает этим заболеванием, то независимо от того выпьет он перед сном стакан воды или нет, он все равно помочится в постель. Наоборот отказ ребенку в питье перед сном, может спровоцировать стресс, ссору, взбудоражит его и вероятнее всего постель будет мокрая от негативных эмоций. Лучше дать малышу попить и пусть он спокойно ложится спать, обильное питье никак не повлияет, на то будет ли мокрая постель. Если у ребенка стадия затишья, то и ведро выпитой воды не заставит его сделать постель мокрой. Он проснется самостоятельно и сделает свои дела в горшок.
– Расскажите, как должны вести себя родители, если у их ребенка энурез?
– Главное спокойствие – это залог того, что болезнь уйдет. Ни в коем случае не ругайте ребенка, не кричите и уж тем более не наказывайте. Он не виноват в мокрой постели, просто так получается. Спокойно меняйте белье или одежду, без криков и упреков. Привлекайте ребенка к смене белья, а с возрастом пусть это делает сам. Я знаю случаи когда, например, ребенка наказывали ремнем за мокрую постель и спустя годы, будучи взрослым, он писался в постель после каждой ссоры с родителями. В голове отложилось, что ссора с родителями – это стресс. 80% успеха излечения болезни – это работа родителей.
Если в детском саду ребенок мочится во время дневного сна, то обязательно поговорите с воспитателем, чтобы это не было стрессом для ребенка, и чтобы там его не ругали. Уделите этому вопросу пристальное внимание.
– Правда ли, что мальчики чаще страдают энурезом, чем девочки (МИФ)?
– В возрасте 5-7 лет есть небольшая разница, что все-таки мальчики страдают этим заболеванием чаще, но с возрастом, например, в те же 10 лет мальчики и девочки одинаково подвержены этому заболеванию. На мой взгляд пол не имеет значения. Единственное, что можно отметить, что в возрасте 5-7 лет еще есть свои особенности в формировании мужской мочевыводящей системы, что и является причиной учащенного мочеиспускания у мальчиков.
– Ваш совет всем, кто столкнулся с таким заболеванием.
– Ни в коем случае не делайте из этого секрет. Не только ваш ребенок страдает от этого, энурез – очень распространенное заболевание. И чем раньше вы обратитесь за помощью, тем лучше.
Также хочу отметить, что для родителей мокрая постель – это не просто проблема, а болезнь, которую нужно лечить. Но для вашего ребенка это не должно быть проблемой, оградите его от упреков и косых взглядов. Обратитесь к врачу за помощью, и мы всегда с радостью вам поможем.
Беседовала

Эльмира КАРПОВА

 
 
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Энурез – это заболевание, о котором, к сожалению, в нашем обществе принято молчать. Одни стесняются об этом говорить. Другие считают, что это вовсе не проблема и что...
 
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