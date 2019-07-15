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Анатолий Исаченко: у Минской области крепкие связи с Российской Федерацией, но потенциал намного выше

16.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Санкт-Петербурге проходит VI Форум регионов Беларуси и России. В его работе принимает участие делегация центрального региона во главе с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко.

Основные мероприятия форума запланированы на 17 июля. На секциях будут рассматриваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. Также будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.

В рамках форума Анатолий Исаченко встретится с председателем Государственного совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным, губернаторами Оренбургской области Денисом Паслером, Брянской – Александром Богомазом, а также главой администрации Калининского района г. Санкт-Петербурга Василием Пониделко.

Планируется подписание соглашение между Минским облисполкомом и правительством Оренбургской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сферах торгово-экономического, научно-технического и социально-гуманитарного сотрудничества, а также соглашения о сотрудничестве между Минским областным Советом депутатов и Законодательным Собранием Свердловской области.

Анатолий Исаченко: у Минской области крепкие связи с Российской Федерацией, но потенциал намного выше

– У Минской области крепкие связи с Российской Федерацией. С регионами подписано 40 договоров о сотрудничестве, но потенциал намного выше, – уверен Анатолий Исаченко. – Хотелось бы иметь побольше совместных проектов. Как, например, «АВГУСТ-БЕЛ». При создании этого предприятия привлечены инвестиции российской фирмы «Август». И теперь в Минской области действует один из крупнейших в СНГ производителей химических средств защиты растений. Хорошие дивиденды имеют и белорусская, и российская стороны.

В целом на Россию приходится до 40% внешнеторгового оборота Минщины.

– Для успешного инвестирования в Минской области созданы хорошие условия. Достаточно сказать о Китайско-Белорусском индустриальном парке. Его резидентам предоставляются беспрецедентные льготы. Значительные преференции существуют и для резидентов свободной экономической зоны «Минск», – отмечает Анатолий Исаченко. – Да и в целом в последнее время климат для ведения бизнеса у нас стал намного благоприятнее. Особенную выгоду получают те, кто открывает предприятия в малых городах и сельской местности.

Наиболее активно Минская область осуществляет торгово-экономическое сотрудничество с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом. Значительный экономический потенциал этих регионов как

крупнейших промышленных, финансовых, транспортных, научных центров России является основой для активных торгово-экономических отношений.

Налажена связь с регионами Российской Федерации в сферах образования и культуры. Одним из значимых является творческий проект российских и белорусских исполнителей «Москва – Солигорск – ТРАНЗИТ». Также осуществляются гастрольные обмены, проходят совместные фестивали, пленэры художественные выставки, конкурсы, мастер-классы.

Дополнительно. Минская область имеет экономические и гуманитарные контакты со всем миром. Продукцию центрального региона покупают в 137 государствах.

Справочно. Экспорт товаров в Российскую Федерацию осуществляют более 1300 предприятий всех форм собственности, в том числе основные экспортеры по итогам 2018 года: ОАО «БЕЛАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «СМОЛЕВИЧИ БРОЙЛЕР», ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ», СООО «АЛЮМИНТЕХНО», ООО «АЛЮТЕХ ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ».


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Теги: Минск
 
 
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В Санкт-Петербурге проходит VI Форум регионов Беларуси и России. В его работе принимает участие делегация центрального региона во главе с
 
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