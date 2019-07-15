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В Пружанах на пожаре спасены мать и ребенок

16.07.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

16.07.2019 года в 10-46 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пружаны, ул. Урбановича.

В Пружанах на пожаре спасены мать и ребенок

По прибытии к месту вызова в подъезде дома обнаружено плотное задымление, происходило горение внутри квартиры на первом этаже, дверь в квартиру была открыта. Хозяин квартиры 1986 г.р., проживает совместно с братом 1983 г.р., на момент возникновения пожара они в квартире отсутствовали (находились на работе).

В Пружанах на пожаре спасены мать и ребенок

Звеньями газодымозащитной службы из квартиры пятого этажа при помощи маски для спасаемого спасены по лестничному маршу женщина 1994 г.р. и ее сын 2019 г.р. Прибывшей бригадой СМП спасенные осмотрены, в госпитализации не нуждались.

В Пружанах на пожаре спасены мать и ребенок

Из квартир подъезда эвакуированы 5 человек (из них 1 ребенок 2008 г.р.). Пострадавших нет.

В Пружанах на пожаре спасены мать и ребенок

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем закопчена горевшая квартира на первом этаже, уничтожены кровать, матрац, постельные принадлежности и имущество в жилой комнате.

В Пружанах на пожаре спасены мать и ребенок

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  16.07.2019 года в 10-46 в Пружанский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пружаны, ул....
 
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