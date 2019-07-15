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«Это неизбежность». Что чиновники и депутаты думают о повышении пенсионного возраста
16.07.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Международный валютный фонд
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
«Пенсионный возраст должен быть одинаков. У нас женщины крепче и живут дольше»
Глава ЦИК Лидия Ермошина уверена, что повышение пенсионного возраста — это неизбежность.
— Мне 66 лет, и я еще работаю. Так что я считаю, что рабочий возраст до 65 лет — это вполне реально и уже применяется большинством наших соседей, по крайней мере, европейских, — говорит Лидия Ермошина. — Возьмем, например, страны Балтии, которые пошли в Евросоюз. Повысился пенсионный возраст и в США: был 66, уже 68. Растет продолжительность жизни, улучшается медицина, люди дольше остаются в трудоспособном состоянии. При этом ухудшается демография, становится меньше тех, кто может работать и обеспечивать пенсионеров. Конечно, повышение пенсионного возраста — это неизбежность, к которой мы тоже придем. Все зависит от того, когда.
По мнению Лидии Ермошиной, к повышению пенсионного возраста нужно подойти дифференцировано.
— Во-первых, я бы сделала пенсионный возраст не таким высоким для женщин, которые родили и воспитали троих детей. А может, даже двоих, с учетом нашей демографической ситуации. В конце концов, мы должны стимулировать рождаемость, и у людей должны быть какие-то дополнительные льготы, — объясняет Лидия Ермошина. — Во-вторых, я бы сократила пенсионный возраст по многим рабочим специальностям. Одно дело работать в кабинете, а другое — на стройке. Поэтому, если люди работают, например, на стройке или на других тяжелых физических работах, пусть это предусматривает какой-то особый стаж, потому что иначе они просто могут не дожить до этой пенсии.
Глава ЦИК также отмечает, что в Беларуси все еще сохраняется очень большая разница между мужским и женским пенсионным возрастом. Поэтому начать стоило бы с их уравнивания, чтобы женщины «психологически к этому привыкли».
— Наверное, это просто советские взгляды, что мужчины крепче, дольше живут, и дольше могут проработать, — считает Лидия Ермошина. — Но жизнь опровергла все, у нас женщины крепче и живут дольше. Хотя, конечно, все зависит от того, какую работу они выполняют. Поэтому, думаю, пенсионный возраст должен быть одинаков. И если идти к дальнейшему повышению, то идти одновременно. Но при тех исключениях, о которых я уже говорила: это прежде всего наличие и воспитание детей и физическая работа.
«Проблемы Фонда соцзащиты одним повышением пенсионного возраста не решить»
— Просто так повышать пенсионный возраст в Беларуси не имеет смысла, — полагает депутат Анна Канопацкая. — Нам необходима структурная концептуальная реформа пенсионной системы. К сожалению, наши власти сегодня просто поднимают пенсионный возраст, ничего не предлагая дополнительно. На мой взгляд, нужен переход на накопительную систему. Человек должен понимать: если он сегодня платит отчисления в Фонд соцзащиты, значит, он получает и пенсию ровно в том размере, на который накопил. А не так как сегодня: платишь ты в Фонд 100 рублей или 1000, пенсии практически равные. Кроме того, должны быть и иные возможности накоплений: страхование дополнительной пенсии, различные инвестиционные фонды, облигации, акции, даже те же банковские вклады. Поэтому, с одной стороны, нужна реформа самой пенсионной системы, а с другой стороны, реформа пенсионной системы невозможна без других структурных экономических реформ. Те
Тем не менее, Анна Канопацкая уверена, что даже при переходе на накопительную систему без повышения пенсионного возраста все равно не обойтись.
— Но это должно быть в разумных пределах, — говорит Анна Канопацкая. — Невозможно представить, чтобы тот же водитель сидел за рулем автобуса в 70 лет. Но, с другой стороны, понятно, что здоровые силовики или военные с повышенной пенсией в 40 лет — это тоже ненормально. Поэтому нужно не просто повышать пенсионный возраст для работяг с завода, а проводить структурную реформу пенсионной системы, вместе с реформированием армии, МВД, чтобы те же работники МВД платили взносы в Фонд соцзащиты. Здесь все взаимосвязано.
«Надо шире использовать возможности тех, кто уже достиг пенсионного возраста»
Депутат Ольга Политико считает, что спешить со следующим повышением пенсионного возраста не нужно.
— Мы не так давно повысили пенсионный возраст, полностью этот процесс завершится в 2022 году. Сначала нужно проанализировать результаты уже принятых решений, все продумать и просчитать, спрогнозировать возможные последствия и только после этого предпринимать следующие шаги, — говорит Ольга Политико. — А пока стоит изучать те причины, по которым идет
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