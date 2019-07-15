Компания молодёжи сломала шлагбаум в Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

После ночных гуляний их объявили в розыск.





Скриншот с видео

В редакцию «Медиа-Полесье» пришло письмо с просьбой помочь установить личности хулиганов.

В субботу, 13 июля, группа молодых людей – три парня и три девушки – гуляли по городу. В районе зданияпо адресу Первомайская, 55 компания обратила внимание на открытый шлагбаум. Один из молодых людей сначала забрался на него, а потом начал раскачивать. Двое других парней снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Если Вы узнали хулиганов, просьба анонимно сообщить информацию на электронный адрес редакции mediapolesye@gmail.com . Мы передадим её пострадавшей стороне.