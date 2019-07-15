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Компания молодёжи сломала шлагбаум в Пинске
16.07.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
После ночных гуляний их объявили в розыск.
Скриншот с видео
В редакцию «Медиа-Полесье» пришло письмо с просьбой помочь установить личности хулиганов.
В субботу, 13 июля, группа молодых людей – три парня и три девушки – гуляли по городу. В районе зданияпо адресу Первомайская, 55 компания обратила внимание на открытый шлагбаум. Один из молодых людей сначала забрался на него, а потом начал раскачивать. Двое других парней снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
Если Вы узнали хулиганов, просьба анонимно сообщить информацию на электронный адрес редакции
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После ночных гуляний их объявили в розыск. Скриншот с видео В редакцию «Медиа-Полесье» пришло письмо с просьбой помочь установить личности хулиганов. В...
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