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20 июля прямую телефонную линию проведет зампредседателя облисполкома Вадим Ольшевский
16.07.2019 16:55 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
20 июля с 9.00 до 12.00 по телефону в Бресте 8 0162-21-31-21 по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др. будет консультировать заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИЙ Вадим Иванович.
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20 июля с 9.00 до 12.00 по телефону в Бресте 8 0162-21-31-21 по вопросам жилищно-коммунального Сообщение 20 июля прямую телефонную линию проведет зампредседателя облисполкома...
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