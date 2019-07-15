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20 июля прямую телефонную линию проведет зампредседателя облисполкома Вадим Ольшевский

16.07.2019 16:55 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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20 июля с 9.00 до 12.00 по телефону в Бресте 8 0162-21-31-21 по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др. будет консультировать заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета

ОЛЬШЕВСКИЙ Вадим Иванович.

20 июля прямую телефонную линию проведет зампредседателя облисполкома Вадим Ольшевский

Author: Редактор сайта

 
Теги: Брест
 
 
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20 июля с 9.00 до 12.00 по телефону в Бресте 8 0162-21-31-21 по вопросам жилищно-коммунального Сообщение 20 июля прямую телефонную линию проведет зампредседателя облисполкома...
 
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