Чтобы не пришлось платить…

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Пожарная обстановка на территории области постепенно нормализуется. Уже снижен класс пожарной опасности, а вместе с ним снят запрет на посещение лесов.

Однако, спасатели рекомендуют жителям района помнить об элементарных правилах безопасности, не только наводя порядок возле усадебных домов и на садовых участках, но и идя на отдых в лес.

Помните: костер можно развести только в безветренную погоду; расстояние должно быть не менее чем 10 м от строений; под рукой нужно иметь средства пожаротушения (ведро с водой, лопата, песок); костер ни на минуту не оставлять без присмотра. А безопасный мангал – тот, что установлен на расстоянии не менее 4 м от края строений.

Для того, чтобы сделать отдых в лесу безопасным, надо выбрать минеральную почву для кострища (песок или глину), сгрести подстилку в радиусе 0,5 м или окопать территорию кострища, обложить место костра дерном или камнями, не забывать при уходе гасить костер.

Работники райотдела МЧС напоминают, что в соответствии с Кодексом РБ об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо нарушение запрета на их посещение (если принято данное решение) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. За аналогичное нарушение, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления – штраф в размере от 25 до 50 базовых.

Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!