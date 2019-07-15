ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы не пришлось платить…

16.07.2019 16:48 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Пожарная обстановка на территории области постепенно нормализуется. Уже снижен класс пожарной опасности, а вместе с ним снят запрет на посещение лесов.

Однако, спасатели рекомендуют жителям района помнить об элементарных правилах безопасности, не только наводя порядок возле усадебных домов и на садовых участках, но и идя на отдых в лес.

Помните: костер можно развести только в безветренную погоду; расстояние должно быть не менее чем 10 м от строений; под рукой нужно иметь средства пожаротушения (ведро с водой, лопата, песок); костер ни на минуту не оставлять без присмотра. А безопасный мангал – тот, что установлен на расстоянии не менее 4 м от края строений.

Для того, чтобы сделать отдых в лесу безопасным, надо выбрать минеральную почву для кострища (песок или глину), сгрести подстилку в радиусе 0,5 м или окопать территорию кострища, обложить место костра дерном или камнями, не забывать при уходе гасить костер.

Работники райотдела МЧС напоминают, что в соответствии с Кодексом РБ об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо нарушение запрета на их посещение (если принято данное решение) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. За аналогичное нарушение, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления – штраф в размере от 25 до 50 базовых.

Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!

 

Чтобы не пришлось платить…

Author: Редактор сайта

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарная обстановка на территории области постепенно нормализуется. Уже снижен класс пожарной опасности, а вместе с Сообщение Чтобы не пришлось платить…...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хотели увести девушек. Минчанин подрался с двумя парнями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика