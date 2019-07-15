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Лукашенко: Расстояние – не помеха сотрудничеству с Приморьем
16.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Расстояние – не помеха сотрудничеству Беларуси с Приморьем. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с губернатором Олегом Кожемяко, передает телеканал «МИР 24».
В свою очередь глава Приморья отметил, что белорусская продукция пользуется в регионе стабильно высоким спросом, но чтобы сделать торговлю более цивилизованной, планируется открыть торговые дома Беларуси.
И сегодня же Лукашенко вручил Кожемяко орден Почета, отметив вклад губернатора в развитие белорусско-российских отношений.
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Глава республики заявил, что Беларусь готова не только поставлять продукцию, но и создавать совместные предприятия.
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