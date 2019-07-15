Лукашенко: Расстояние – не помеха сотрудничеству с Приморьем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Расстояние – не помеха сотрудничеству Беларуси с Приморьем. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с губернатором Олегом Кожемяко, передает телеканал «МИР 24».

«Если вы в Приморье определились и видите нашу там роль, будьте уверены, что мы готовы эту роль сыграть. И по поставкам того, что нужно в Приморье, того, что мы производим. Мы готовы не только поставлять сельхозтехнику, продукцию машиностроения «БелАЗы», «МАЗы», автобусы для перевозки людей, электрический транспорт – у нас очень хорошие наработки в этом направлении. И мы готовы не просто торговать этой продукцией, мы готовы создавать совместные предприятия», – сказал президент Беларуси.

В свою очередь глава Приморья отметил, что белорусская продукция пользуется в регионе стабильно высоким спросом, но чтобы сделать торговлю более цивилизованной, планируется открыть торговые дома Беларуси.

И сегодня же Лукашенко вручил Кожемяко орден Почета, отметив вклад губернатора в развитие белорусско-российских отношений.