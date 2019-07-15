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В Барановичах 39-летний мужчина «заминировал» железнодорожный вокзал

16.07.2019 18:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичах 39-летний мужчина «заминировал» железнодорожный вокзал
Фото из открытых источников

Как стало известно, 16 июля около 11.30 в милицию поступило сообщение о том, что здание железнодорожного вокзала в Барановичах якобы заминировано. Неизвестный позвонил из таксофона.

В Барановичах 39-летний мужчина «заминировал» железнодорожный вокзал ТЦ «Galleria Minsk» в Минске снова «заминировали»

Как сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга ЧЕМОДАНОВА, на место происшествия выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники транспортной милиции. Из здания вокзала пришлось эвакуировать 70 человек.

В результате проверки выяснилось, что вызов был ложным, никаких подозрительных предметов на территории вокзала обнаружено не было. Вскоре правоохранители установили личность позвонившего. Им оказался 39-летний мужчина. Вероятнее всего, он будет привлечен к ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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