В Барановичах 39-летний мужчина «заминировал» железнодорожный вокзал

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 16 июля около 11.30 в милицию поступило сообщение о том, что здание железнодорожного вокзала в Барановичах якобы заминировано. Неизвестный позвонил из таксофона.

Как сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга ЧЕМОДАНОВА, на место происшествия выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники транспортной милиции. Из здания вокзала пришлось эвакуировать 70 человек.

В результате проверки выяснилось, что вызов был ложным, никаких подозрительных предметов на территории вокзала обнаружено не было. Вскоре правоохранители установили личность позвонившего. Им оказался 39-летний мужчина. Вероятнее всего, он будет привлечен к ответственности.