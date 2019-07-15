Лучшие голоса: в Витебске завершился 28-й «Славянский базар»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске завершился 28-й фестиваль эстрадной песни «Славянский базар». Специальный приз телекомпании «Мир» «Песня-путь к содружеству» получила Лидия Исак из Молдовы. А Гран-при достался представителю Казахстана. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

Лидии -26. За плечами – немалый сценический опыт: участие в Евровидении и проекте «Голос» во Франции. По словам исполнительницы, две тысячи долларов она потратит на запись нового альбома.

«Я не ожидала, если честно. Спасибо большое, что поверили в меня. Если честно, для меня было большое удовольствие выступать не сцене «Славянского базара». У меня теперь новый слоган: «Мы за Мир», – поделилась Лидия.

За ее выступлением с волнением следили родные и близкие. Они – главная поддержка, а самый строгий судья – преподаватель по вокалу.

«Горжусь, очень горжусь. Она – думающая певица», – рассказала преподаватель по вокалу Тамара Бригидина.

Елена Исак в успехе дочери не сомневалась. Талант девочки проявился в четыре года. Но серьезно заниматься вокалом она начала лишь в 13.

Чтобы попасть в Витебск, Альдихан Макин трижды проходил отбор на родине в Казахстане. На конкурсе тоже выступал третьим и стал лучшим. Он получил Гран-при и 20 тысяч долларов.

«Они молодые, и они должны понимать, что кроме работы никак не добиться признания. Нет других путей. Только поиском и неустанным желанием творить», – поделилась председатель жюри конкурса, народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.

В гонке за первое место сошлись Грузия и Израиль. У них было одинаковое количество баллов. Тамара Гвердцители, как председатель, не стала отдавать свой дополнительный голос соотечественнику. Но жюри все равно решили отдать первое место Георгию Путкарадзе.

«Я не выступлением, а людьми доволен. Они приняли меня сердцем. Я знаю это. Я чувствовал это», – рассказал обладатель первой премии конкурса эстрадной песни «Витебск – 2019» Георгий Путкарадзе.

«Славянский базар» в Витебске вошел в пятерку самых интересных фестивалей на открытом воздухе середины лета для поездок россиян, по версии агентства «Турстар».

