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Лучшие голоса: в Витебске завершился 28-й «Славянский базар»
16.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске завершился 28-й фестиваль эстрадной песни «Славянский базар». Специальный приз телекомпании «Мир» «Песня-путь к содружеству»
Лидии -26. За плечами – немалый сценический опыт: участие в Евровидении и проекте «Голос» во Франции. По словам исполнительницы, две тысячи долларов она потратит на запись нового альбома.
За ее выступлением с волнением следили родные и близкие. Они – главная поддержка, а самый строгий судья – преподаватель по вокалу.
Елена Исак в успехе дочери не сомневалась. Талант девочки проявился в четыре года. Но серьезно заниматься вокалом она начала лишь в 13.
Чтобы попасть в Витебск, Альдихан Макин трижды проходил отбор на родине в Казахстане. На конкурсе тоже выступал третьим и стал лучшим. Он получил Гран-при и 20 тысяч долларов.
В гонке за первое место сошлись Грузия и Израиль. У них было одинаковое количество баллов. Тамара Гвердцители, как председатель, не стала отдавать свой дополнительный голос соотечественнику. Но жюри все равно решили отдать первое место Георгию Путкарадзе.
«Славянский базар» в Витебске вошел в пятерку самых интересных фестивалей на открытом воздухе середины лета для поездок россиян, по версии агентства «Турстар».
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В этом году специальный приз телекомпании «Мир» достался исполнительнице из Молдовы Лидии Исак.
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