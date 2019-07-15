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В Минске теперь гораздо проще перейти на электронные жировки, чтобы экономить бумагу
Источник материала: KYKY>
В Минске решили перейти на электронные жировки. Предполагают, что это поможет сэкономить бумагу, которую каждый год тратят в объеме 4,5 тонны,
Раньше, кстати, тоже можно было получать платежи в электронном формате. Но для этого собственника обязывали принести заявление в расчетно-справочный центр. Теперь стало проще: оставить заявку
Как подписаться на электронную рассылку?
Чтобы извещения присылали на электронную почту, собственник должен
Для тех, кто все же хочет лично принести заявление в расчетно-справочный центр, такую возможность оставят. Отмечается, что на новый формат перешли больше десяти тысяч минчан.
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В Минске решили перейти на электронные жировки. Предполагают, что это поможет сэкономить бумагу, которую каждый год тратят в объеме 4,5 тонны, сообщает TUT.by. Раньше,...
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