В Минске теперь гораздо проще перейти на электронные жировки, чтобы экономить бумагу

Источник материала: KYKY

В Минске решили перейти на электронные жировки. Предполагают, что это поможет сэкономить бумагу, которую каждый год тратят в объеме 4,5 тонны, сообщает TUT.by.

Раньше, кстати, тоже можно было получать платежи в электронном формате. Но для этого собственника обязывали принести заявление в расчетно-справочный центр. Теперь стало проще: оставить заявку предлагают сайте Единого расчетно-справочного центра Минска.

Как подписаться на электронную рассылку?

Чтобы извещения присылали на электронную почту, собственник должен заполнить поля в личном кабинете. После этого его заявку рассмотрят специалисты РСЦ и ответят в течение трех дней. А когда начисления за отчетный период закончатся, жировку отправят на электронный адрес.

Для тех, кто все же хочет лично принести заявление в расчетно-справочный центр, такую возможность оставят. Отмечается, что на новый формат перешли больше десяти тысяч минчан.