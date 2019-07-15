Билеты на легкоатлетический матч «Европа-США» в Минске стоят от 12 рублей

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в продажу поступили билеты на легкоатлетический матч сборных Европы и США. Он пройдет в Минске 9 и 10 сентября на обновленном олимпийском стадионе «Динамо». Стоимость квитков – от 12 до 25 рублей.

Напомним, соревнования пройдут в формате 4х4: в каждом виде легкоатлетической программы стороны представят по 4 лучших легкоатлета. Ожидается, что в состав сборной Европы войдут как минимум десять белорусских спортсменов.

Мужчины и женщины будут выяснять, кто сильнее, в следующих видах легкой атлетики: бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м с/б, 3000 метров с препятствиями, эстафета 4x100 м, смешанная эстафета (формат уточняется), прыжок в высоту, прыжок с шестом, прыжок в длину, тройной прыжок, толкание ядра, метание диска, метание молота, метание копья.