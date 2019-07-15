В администрации Зеленского заявили о договоренности с РФ по обмену заключенными

«Громадское». О этом заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко. Трансляцию вел телеканал





«В течение месяца договорились совершить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников <..> Мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача — сейчас обменять, практически получить наших людей обратно и разблокировать тот процесс "всех на всех", который до этого времени заблокирован», — сказал Пристайко.









По его словам, «переговоры в этом формате ["Нормандской четверки"] по поводу конкретных людей не ведутся, для этого есть уполномоченные группы» — 16 июля в Москве состоится встреча между омбудсменами Татьяной Москальковой и Людмилой Денисовой, которые должны на ней передать друг другу списки граждан на обмен.





Договоренности были достигнуты на встрече советников лидеров стран «Нормандской четверки» 12 июля, от России участвовал помощник президента России Владислав Сурков. Следующая встреча в этом формате должна пройти в конце августа, на ней оценят выполнение соглашений.