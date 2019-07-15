ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В администрации Зеленского заявили о договоренности с РФ по обмену заключенными

16.07.2019 18:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россия и Украина достигли предварительной договоренности об обмене заключенными в течение месяца.

О этом заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко. Трансляцию вел телеканал «Громадское».

«В течение месяца договорились совершить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников <..> Мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача — сейчас обменять, практически получить наших людей обратно и разблокировать тот процесс "всех на всех", который до этого времени заблокирован», — сказал Пристайко.


По его словам, «переговоры в этом формате ["Нормандской четверки"] по поводу конкретных людей не ведутся, для этого есть уполномоченные группы» — 16 июля в Москве состоится встреча между омбудсменами Татьяной Москальковой и Людмилой Денисовой, которые должны на ней передать друг другу списки граждан на обмен.

Договоренности были достигнуты на встрече советников лидеров стран «Нормандской четверки» 12 июля, от России участвовал помощник президента России Владислав Сурков. Следующая встреча в этом формате должна пройти в конце августа, на ней оценят выполнение соглашений.
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия и Украина достигли предварительной договоренности об обмене заключенными в течение месяца.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичах 39-летний мужчина «заминировал» железнодорожный вокзал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика