ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Заико: Белорусское правительство нужно отправить в Зимбабве

16.07.2019 18:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

25 лет люди посидели, посмотрели, как живут вокруг, а сами так и не научились жить.

МВФ советует властям Беларуси повысить пенсионный возраст и взяться за занятость тех, кто старше 55 лет. Это обусловлено сокращением населения в ближайшие 30 лет.

— Это рекомендации из списка стандартных предложений для отсталых и бедных стран, — прокомментировал «Салідарнасці» руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. — Я к этому отношусь с иронией. Предлагаю более радикальный способ. Дорогие друзья, старайтесь не доживать до пенсионного возраста, чтобы не мучиться потом. Второй вариант — создавайте капитал, на который потом будете жить.

Глядя из Вашингтона, легко повысить пенсионный возраст, рассуждает эксперт. По его мнению, белорусы неправильно задействованы в сфере производства и перерабатывают. Как результат — они рано получают травмы, в том числе и психологические.

— Поэтому, дай Бог, чтобы они дожили до пенсионного возраста, — говорит Леонид Заико.

Пойдут ли белорусские власти на повышение пенсионного возраста? В перспективе — да, считает экономист. В ближайшее время — нет.

— Это в Польше снизили пенсионный возраст. Кто так не делает, тот не любит свой народ. Что можно сделать нам? Привезти сюда польское правительство, а своих отправить куда-нибудь в Зимбабве. 25 лет люди посидели, посмотрели, как живут вокруг, а сами так и не научились жить.

Причина не в том, что технически что-то можно исправить, а в том, что люди не имеют значительных векторов экономической свободы и не могут создать свое дело, не могут уехать за высокой зарплатой. Они хотят квартиру построить, боятся быть мобильными, боятся жизни. Только молодые айтишники начали жить иначе.

— Что делать, чтобы на пенсии жить безбедно?

— Я говорю своим аспирантам: «Делайте две вещи. Первое — старайтесь не быть наемным работником, потому что никогда не будете богатым. Вторая вещь — никогда не живите в одной стране, ибо будете однополюсным идиотом». Вы сами должны решить, когда вам прекратить работать на кого-то — в 40 или 70 лет.

Собеседник приводит пример, как изменила жизнь его бывшая студентка, руководившая банком.

— Когда она купила себе квартиру за 100 тысяч долларов, я спросил: «Ты чего на работу ходишь? Ты можешь сдать квартиру за 1,5 тысячи долларов, снять себе обычную двушку, а на оставшиеся деньги ездить по всем курортам, которые есть на карте». Потом она мне звонит и говорит, что не спала две недели и приняла решение. Сдала квартиру за 1800 евро японскому дипломату, за 300 евро сняла на проспекте жилье. Она получила 1500 чистого дохода в месяц и начала строить еще одну квартиру.


— Какие действия следует предпринять властям, чтобы способствовать занятости людей старшего возраста? Не редкость, когда наниматели указывают в объявлениях о приеме на работу возрастной ценз — до 45 лет.

— Зачем людям старшего возраста занятость? Сейчас идет процесс вытеснения труда роботами, повышается доля интеллектуального труда. Зачем сотням тысяч немолодых красивых женщин сидеть вахтерами, тряпкой что-то протирать? Пускай отдыхают! Они всю жизнь потратили на строительство социализма. Некоторые коммунизм строили. Дали им пенсию 200 долларов — всем одинаково.

Такой же доход можно получать каждый месяц, если положить 60 000 долларов в банк, обращает внимание Леонид Заико. Как вариант — купить облигации Белорусской железной дороги — и получить 250 долларов в месяц.

— Заработать миллион может каждый дурак, а приумножить — только профессионал. Знаете, какое самое выгодное вложение денег? Образование детей. Японцы давно это выяснили. Моим соседям сын построил дом и машину купил.

— Как гласит народная мудрость, белорусы содержат детей до пенсии — в смысле, пока дети на пенсию не выйдут.

— В этом трагедия всего честного белорусского народа. Никогда так не делайте с детьми. Скажите им: 60 000 долларов я собрала в свой личный пенсионный фонд.
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 лет люди посидели, посмотрели, как живут вокруг, а сами так и не научились жить.
 
Новости дня
Новости разные
 
У ОБСЕ и ООН вызывает озабоченность украинский закон о госязыке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика