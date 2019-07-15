Леонид Заико: Белорусское правительство нужно отправить в Зимбабве

МВФ советует властям Беларуси повысить пенсионный возраст и взяться за занятость тех, кто старше 55 лет. Это обусловлено сокращением населения в ближайшие 30 лет.





«Салідарнасці» руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. — Я к этому отношусь с иронией. Предлагаю более радикальный способ. Дорогие друзья, старайтесь не доживать до пенсионного возраста, чтобы не мучиться потом. Второй вариант — создавайте капитал, на который потом будете жить. — Это рекомендации из списка стандартных предложений для отсталых и бедных стран, — прокомментировалруководитель Аналитического центра «Стратегия». — Я к этому отношусь с иронией. Предлагаю более радикальный способ. Дорогие друзья, старайтесь не доживать до пенсионного возраста, чтобы не мучиться потом. Второй вариант — создавайте капитал, на который потом будете жить.





Глядя из Вашингтона, легко повысить пенсионный возраст, рассуждает эксперт. По его мнению, белорусы неправильно задействованы в сфере производства и перерабатывают. Как результат — они рано получают травмы, в том числе и психологические.





— Поэтому, дай Бог, чтобы они дожили до пенсионного возраста, — говорит Леонид Заико.





Пойдут ли белорусские власти на повышение пенсионного возраста? В перспективе — да, считает экономист. В ближайшее время — нет.





— Это в Польше снизили пенсионный возраст. Кто так не делает, тот не любит свой народ. Что можно сделать нам? Привезти сюда польское правительство, а своих отправить куда-нибудь в Зимбабве. 25 лет люди посидели, посмотрели, как живут вокруг, а сами так и не научились жить.





Причина не в том, что технически что-то можно исправить, а в том, что люди не имеют значительных векторов экономической свободы и не могут создать свое дело, не могут уехать за высокой зарплатой. Они хотят квартиру построить, боятся быть мобильными, боятся жизни. Только молодые айтишники начали жить иначе.





— Что делать, чтобы на пенсии жить безбедно?





— Я говорю своим аспирантам: «Делайте две вещи. Первое — старайтесь не быть наемным работником, потому что никогда не будете богатым. Вторая вещь — никогда не живите в одной стране, ибо будете однополюсным идиотом». Вы сами должны решить, когда вам прекратить работать на кого-то — в 40 или 70 лет.





Собеседник приводит пример, как изменила жизнь его бывшая студентка, руководившая банком.





— Когда она купила себе квартиру за 100 тысяч долларов, я спросил: «Ты чего на работу ходишь? Ты можешь сдать квартиру за 1,5 тысячи долларов, снять себе обычную двушку, а на оставшиеся деньги ездить по всем курортам, которые есть на карте». Потом она мне звонит и говорит, что не спала две недели и приняла решение. Сдала квартиру за 1800 евро японскому дипломату, за 300 евро сняла на проспекте жилье. Она получила 1500 чистого дохода в месяц и начала строить еще одну квартиру.









— Какие действия следует предпринять властям, чтобы способствовать занятости людей старшего возраста? Не редкость, когда наниматели указывают в объявлениях о приеме на работу возрастной ценз — до 45 лет.





— Зачем людям старшего возраста занятость? Сейчас идет процесс вытеснения труда роботами, повышается доля интеллектуального труда. Зачем сотням тысяч немолодых красивых женщин сидеть вахтерами, тряпкой что-то протирать? Пускай отдыхают! Они всю жизнь потратили на строительство социализма. Некоторые коммунизм строили. Дали им пенсию 200 долларов — всем одинаково.





Такой же доход можно получать каждый месяц, если положить 60 000 долларов в банк, обращает внимание Леонид Заико. Как вариант — купить облигации Белорусской железной дороги — и получить 250 долларов в месяц.





— Заработать миллион может каждый дурак, а приумножить — только профессионал. Знаете, какое самое выгодное вложение денег? Образование детей. Японцы давно это выяснили. Моим соседям сын построил дом и машину купил.





— Как гласит народная мудрость, белорусы содержат детей до пенсии — в смысле, пока дети на пенсию не выйдут.





— В этом трагедия всего честного белорусского народа. Никогда так не делайте с детьми. Скажите им: 60 000 долларов я собрала в свой личный пенсионный фонд.