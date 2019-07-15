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Профсоюз РЭП: Депутаты боятся идти против заказчика «тунеядского» декрета

16.07.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти пытаются делать «хорошую мину при плохой игре».

В так называемой «палате представителей» не видят оснований для обращения в Конституционный суд по поводу конституционности декрета №3, а «совет республики» не стал даже рассматривать его по существу, сообщает praca-by.info.

«Ввиду отсутствия на практике спорных вопросов, связанных с отнесением граждан к категориям «занятые»/ «не занятые», на наш взгляд, введение в законодательство определения термина «не занятые граждане» представляется излишним <…> полагаем, что оснований для обращения в Конституционный суд Республики Беларусь с целью признания пункта 5 Декрета №3 несоответствующим Конституции Республики Беларусь не усматривается», - пишет председатель комиссии по труду и социальным вопросам «палаты представителей» Т. Красовская.

Так ответила «депутат» на обращение профсоюза РЭП по поводу рассмотрения декрета №3 на соответствие Конституции.

«Конституция РБ не предусматривает такого юридического понятия как «трудоспособные граждане, не занятые в экономике», следовательно, п.5 временного декрета №3 об оплате такой категорией граждан потребляемых услуг ЖКХ по специально устанавливаемых тарифах не основан на нормах Основного закона нашей страны», - указывал профсоюз РЭП.


«Совет республики» пошел еще дальше и даже не стал рассматривать обращение по существу. К инициативному обращение не приложена «копия решения государственного органа или копия постановления суда общей юрисдикции, в которых применен нормативный правовой акт, конституционность которого вызывает сомнение», - ответил председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию В.Сиренко.

Пока отмалчиваются Совет Министров и Верховный суд, в которые профсоюз РЭП направил аналогичные обращения.

«Депутаты» боятся пойти против заказчика декрета, поэтому и делают хорошую мину при плохой игре», - отметила исполняющая обязанности председателя РЭП Зинаида Михнюк:

– Декрет приняли аврально, без широкого обсуждения с общественностью. Международная организация труда констатировала, что в декрете содержатся элементы принудительного труда, сам декрет унижает человеческое достоинство. Палата представителей, вместо того, чтобы воспользоваться своим правом и инициировать рассмотрение декрета на конституционность, дает нам очередную отписку, тем самым демонстрирует собственное бессилие.

Вместе с тем, констатирует руководитель профсоюза, власти даже не выполняют принятый декрет:

– В стране не создаются новые рабочие места, позволяющие «не занятым в экономике» гражданам получать хотя минимальную зарплату. Мы, как общественное объединение, воспользовались своим правом и обратились в государственные органы. Но на этом мы останавливаться не собираемся.
 
 
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Власти пытаются делать «хорошую мину при плохой игре».
 
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