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Президент Туркменистана пишет новую книгу о лекарственных травах

16.07.2019 18:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продолжает работу над своей новой книгой «Лекарственные растения Туркменистана». Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.



Как пишет издание, в книге Г. Бердымухамедов приводит способы приготовления и применения целебных средств из трав, листьев, плодов и корней. Здесь также даются сведения об их свойствах, особенностях, местах произрастания, природных запасах, формах и химическом составе.

Завершив основную работу над 11-м томом своей книги, президент занялся окончательной редактурой текста.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, бережное отношение к окружающей среде, решение экологических проблем напрямую сопряжены с заботой о благополучии и здоровье нынешних и будущих поколений.
 
 
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продолжает работу над своей новой книгой «Лекарственные растения Туркменистана». Об этом сообщает...
 
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