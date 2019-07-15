|
Президент Туркменистана пишет новую книгу о лекарственных травах
Источник материала: Партизан
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продолжает работу над своей новой книгой «Лекарственные растения Туркменистана». Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.
Как пишет издание, в книге Г. Бердымухамедов приводит способы приготовления и применения целебных средств из трав, листьев, плодов и корней. Здесь также даются сведения об их свойствах, особенностях, местах произрастания, природных запасах, формах и химическом составе.
Завершив основную работу над 11-м томом своей книги, президент занялся окончательной редактурой текста.
По словам Гурбангулы Бердымухамедова, бережное отношение к окружающей среде, решение экологических проблем напрямую сопряжены с заботой о благополучии и здоровье нынешних и будущих поколений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продолжает работу над своей новой книгой «Лекарственные растения Туркменистана». Об этом сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)