Европарламент обсуждает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии. Дебаты проходят перед соответствующим голосованием, запланированным на сегодняшний вечер.





Во время дискуссии о поддержке Урсулы фон дер Ляйен заявил Манфред Вебер, глава крупнейшей фракции ЕП – «Европейской народной партии».





«Урсула фон дер Ляйен – христианская демократка, убежденная европейка, поэтому вместе с ней мы выполним наши предвыборные обещания. Сегодня вся Европейская народная партия поддержит Урсулу фон дер Ляйен, проголосовав за ее кандидатуру», - сказал Мартин Вебер.





В то же время социал-демократы, консерваторы и либералы пока не определились со своим выбором. В свою очередь, «Зеленые» решительно отвергают решение кадрового саммита ЕС, ссылаясь на недостаточно амбициозные планы Урсулы фон дер Ляйен в контексте изменения климата.





Дискуссии Европарламента предшествовало выступление немецкой кандидатки, в котором она подчеркнула необходимость борьбы с изменением климата, а также защиты правопорядка и предотвращения насилия в отношении женщин.