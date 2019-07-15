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Европарламент обсуждает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии

16.07.2019 18:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дебаты проходят перед соответствующим голосованием, запланированным на сегодняшний вечер.

Европарламент обсуждает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии. Дебаты проходят перед соответствующим голосованием, запланированным на сегодняшний вечер.

Во время дискуссии о поддержке Урсулы фон дер Ляйен заявил Манфред Вебер, глава крупнейшей фракции ЕП – «Европейской народной партии».

«Урсула фон дер Ляйен – христианская демократка, убежденная европейка, поэтому вместе с ней мы выполним наши предвыборные обещания. Сегодня вся Европейская народная партия поддержит Урсулу фон дер Ляйен, проголосовав за ее кандидатуру», - сказал Мартин Вебер.

В то же время социал-демократы, консерваторы и либералы пока не определились со своим выбором. В свою очередь, «Зеленые» решительно отвергают решение кадрового саммита ЕС, ссылаясь на недостаточно амбициозные планы Урсулы фон дер Ляйен в контексте изменения климата.

Дискуссии Европарламента предшествовало выступление немецкой кандидатки, в котором она подчеркнула необходимость борьбы с изменением климата, а также защиты правопорядка и предотвращения насилия в отношении женщин.
 
 
Ссылка на источник 24
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Дебаты проходят перед соответствующим голосованием, запланированным на сегодняшний вечер.
 
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